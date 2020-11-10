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10.11.2020 12:59

Продам фирму. Недорого

Воронеж переживает бум продаж готовых бизнесов под ключ
Текст: Татьяна Ткачева
Российская газета - Экономика Центрального округа № 252(8306)
Оживление на рынке готового бизнеса зафиксировали аналитики платформы "Авито". По стране объявлений о продаже компаний в третьем квартале было на восемь процентов больше, чем во втором. Активность потенциальных покупателей выросла на 16 процентов. Ситуация в столице Черноземья в целом согласуется с общероссийской. Но есть некоторые особенности.
Отмечается интерес потенциальных покупателей к заведениям общепита, просевшим в период пандемии. Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС Отмечается интерес потенциальных покупателей к заведениям общепита, просевшим в период пандемии. Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Отмечается интерес потенциальных покупателей к заведениям общепита, просевшим в период пандемии. Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Так, резко вырос интерес местных пользователей к бизнесу в сфере строительства. Эта сфера была популярна и ранее, однако в среднем по РФ спрос на подобные предприятия в июле - сентябре увеличился на 14 процентов, а в Воронеже - на все 43. Еще больший спрос на строительные фирмы отмечен в Поволжье: на 80 процентов в Тольятти, в 2,2 раза - в Ульяновске.

Фото: iStock
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По динамике запросов на уровне страны лидируют сферы развлечений и общепита, ранее просевшие из-за антивирусных ограничений. Количество потенциальных покупателей такого бизнеса увеличилось на 30 и 20 процентов соответственно. Особое оживление спроса на предприятия питания наблюдалось в Москве и Саратове.

Интернет-магазины, вызывавшие у предпринимателей активный интерес во время локдауна, в третьем квартале уже не притягивали такого внимания, отметили в аналитической службе "Авито". Желающих продать такой бизнес тоже стало меньше - в Омске и Перми, к примеру, почти на треть. В Воронеже, однако, онлайн-магазинов на виртуальной витрине прибавилось на 14 процентов.

Спрос на аграрные и производственные предприятия почти не изменился, но выставлять такой бизнес на продажу стали чаще

Спрос на готовые аграрные и производственные предприятия в России почти не изменился. Зато выставлять такой бизнес на продажу стали чаще. Наиболее заметны изменения в категории "Сельское хозяйство". Если в первые месяцы эпидемии эта сфера экономики считалась наиболее перспективной для вложений, что отразилось на поведении инвесторов, то теперь, по окончании высокого сезона, владельцы агробизнеса начали активнее сбывать его с рук. Количество объявлений о продаже сельхозкомпаний выросло на 53 процента по сравнению с предыдущим кварталом в целом по России.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"В отдельных регионах произошел всплеск предложения в этой сфере. Число объявлений выросло в пять раз в Ульяновске и Красноярске, в 4,6 раза - в Нижнем Новгороде, почти втрое - в Воронеже, - сообщили в "Авито". - Владельцы предприятий, которые оказались наиболее уязвимыми в период карантина (офлайн-торговля, общепит, сфера услуг и развлечений), за лето адаптировались к новым условиям и в третьем квартале уже не так спешили их продавать. Средняя цена на сервисный бизнес составляла 480 тысяч рублей, на торговый - 390 тысяч, это чуть меньше, чем в предыдущем квартале. В сфере развлечений компании по-прежнему продавали за 600 тысяч, в общепите медианное значение выросло на семь процентов, до 800 тысяч рублей".

Аналитики платформы рассчитали медианную цену готового бизнеса в разных категориях. В июле - сентябре показатели оставались на уровне прошлого квартала. В частности, в Воронеже готовый бизнес выставляли на продажу в среднем за 280 тысяч.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Самыми дорогими были организации в АПК и производственной сфере (два и один миллион рублей соответственно). Однако если производства за квартал поднялись в цене на треть, то сельхозкомпании подешевели почти на 40 процентов. Это может быть связано как с пересмотром стоимости бизнесов, так изменениями в структуре предложения. Строительные фирмы подорожали на 12 процентов, медианная цена составила 370 тысяч рублей.

Самой бюджетной покупкой в разделе "Готовый бизнес" на платформе оказались интернет-магазины. Они и раньше выглядели очень доступными, а теперь подешевели до 55 тысяч рублей (что на 15 процентов меньше средней стоимости во втором квартале).

Тем временем

Эксперты телеком-компании "МТС" выяснили, в каких сферах воронежцы чаще открывали малый и средний бизнес в сентябре. Исследование основано на данных "МТС Кассы", которую предприниматели подключали для автоматизации и контроля продаж.

Судя по кодам ОКВЭД, топ-10 возглавили продуктовые магазины (их доля составила 13 процентов), сервисы по ремонту смартфонов и гаджетов, центры дополнительного образования (развивашки, танцевальные студии, творческие кружки), универсамы и мясные лавки. Остальные позиции в первой десятке заняли также предприятия сферы торговли и услуг: магазины мебели, спорттоваров и товаров для дома, рыночные палатки, а также салоны по ремонту компьютеров. В Воронеже в начале осени появилось довольно много киосков, и это отличает его от других городов-миллионников, подчеркнули в "МТС".

В столице в сентябре чаще открывали рестораны, кафе и салоны красоты. На долю продуктовых магазинов пришлось 14 процентов подключений. По стране торговля продовольствием была самой популярной категорией, но на втором и третьем местах расположились представители ресторанного бизнеса и магазины одежды.

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