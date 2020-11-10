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10.11.2020 15:16
Рубрика: Экономика

Интервью с вице-премьером - полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Главное

Текст: Елена Березина
Отток жителей с Дальнего Востока снижается. В 2013 году он составлял 45 тысяч человек, в 2019-м - уже 10,5 тысячи. В 2020 году будет еще меньше. Мы уже видим это по статистике полугодия.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

На Дальнем Востоке фактический мультипликатор сегодня составляет 24,4 рубля частных инвестиций на один бюджетный рубль, вложенный в инфраструктуру. Это рекордная цифра.

Программой "Дальневосточный гектар" воспользовались более 86,5 тысячи человек. Те люди, которые получили один гектар, освоили его и нуждаются в следующем для развития своего проекта, будут иметь такую возможность.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Трутнев рассказал о выполнении поручений Мишустина по Дальнему Востоку

При выходе больших рыболовецких компаний на дальневосточный рынок мы перешли точку баланса. Человек живет на Камчатке, где вокруг нерестовые реки, а вот где он реально может поймать рыбу, уже трудно понять.

Менее полугода назад создана система преференций в Арктике, но уже зарегистрировано 165 проектов на общую сумму более 270 млрд рублей. Для первого шага за несколько месяцев очень неплохо.

Мы не дорабатываем по поводу найма на работу в Арктике и на Дальнем Востоке. Надо создавать преференции по отношению к местным жителям, а то у нас вахтовый процесс продолжается.

На Северном Кавказе надо все создавать едва ли не с нуля. Система поддержки инвестиций в том виде, в котором она существует там сегодня, не прозрачна и не эффективна.

На Домбае и Эльбрусе где должны были бы быть нижние деревни курорта, такая конгломерация настроек - без разрешений, без проектов, кто вдоль, кто поперек, кто наискосок. Но приходить туда с бульдозером - плохая история. Можно принять отдельное решение. Например, выделить людям бесплатно земельный участок и обеспечить льготным финансированием, чтобы они понимали, что могут строиться, что это будет их законная земля.

Полностью "Деловой завтрак" с вице-премьером - полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым читайте в номере "Российской газеты" от 11 ноября.

В регионах Экономика Президент Полпреды Президента в федеральных округах Правительство Вице-премьеры ДФО Деловой завтрак

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