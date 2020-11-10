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10.11.2020 17:34
Рубрика: Общество

Как коронавирус отразился на воспитании российских подростков

Текст: Тамара Михайлова
Пандемия особенно болезненна для детей. Им пришлось вдруг надолго расстаться с любимой школой, с друзьями-одноклассниками, вместо интересного живого общения сиднем сидеть дома возле компьютера, получать "виртуальные" уроки и домашние задания. Специалисты по детской психологии считают, что в условиях длительного "лишения свободы" процесс естественного взросления исказится, замедлится, дети замкнутся в себе, сделаются эгоистичными, социально недоразвитыми...
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Но подобные прогнозы, кажется, не оправдываются. И в этом смысле интересен опрос газеты "Тихоокеанская звезда" в Хабаровске. Она обратилась к школьникам с вопросом: что бы вы сделали, если бы вас назначили губернатором? Вот типичные их ответы. Ксения Панкратова, школа № 80: "Стать можно кем угодно, но достойно выполнять свои обязанности сможет не каждый. Корректнее было бы спросить: готовы ли вы принять всю ответственность, которую берете на себя, быть честным и справедливым, полностью отдаваться своему делу и служить народу, который так верит в вас?"

Фото: Роман Щербенков
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Дарина Ожогина, старшеклассница из лицея инновационных технологий: "Я предприняла бы многое. А сейчас самое главное - это здоровье граждан, особенно детей и пожилых людей. Я объехала бы все детские учреждения и дома престарелых в крае. И сделала бы все необходимое, чтобы обезопасить людей от вируса. Обратила бы внимание и на проблему людей с ограниченными возможностями..."

Но все это, так сказать, в теории, на уровне желаний и стремлений. Но и на практике благие пожелания молодых хабаровчан подтверждаются. Учащиеся детского военно-исторического клуба "Старый солдат" на днях провели субботник на территории Хабаровского дендрария. Дети и взрослые убрали сухие ветки, листву, мусор...

А газета "Вечерний Челябинск" рассказала своим читателям о том, как ребята, которые занимаются в филиале челябинского Дворца пионеров и школьников, решили подарить воспитанникам детских домов оригинальные новогодние открытки. Авторы открыток подобрали много теплых слов, адресованных сверстникам. Они украсят подарки, которые передадут ребятам из детских домов.

Нет, говорят, худа без добра. Да, опасная эпидемия угрожает здоровью наших детей. Но она и дисциплинирует, воспитывает их. И похоже, не только их, но и нас, взрослых.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ДФО Хабаровский край УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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