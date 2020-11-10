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10.11.2020 05:33
Рубрика: Власть

На Камчатке истребители МиГ-31БМ "перехватили" самолет-нарушитель

Текст: Юлия Гарднер

На Камчатке летчики-истребители отдельного смешанного авиационного полка отработали ночной перехват самолета условного противника.

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В роли нарушителя выступал истребитель МиГ-31, который не отвечал на запросы. При этом он на высокой скорости пытался приблизиться на расстояние пуска ракет, чтобы нанести удар по важным объектам инфраструктуры края.

"На перехват условного противника с аэродрома Елизово поднялся высотный истребитель МиГ-31БМ, экипаж которого выполнил поиск и классификацию цели, а затем произвел по ней электронные пуски ракет класса "воздух-воздух" большой дальности", - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Для усложнения задачи экипаж искал нарушителя самостоятельно, почти не используя помощь наземных средств ПВО.

После перехвата летчики отработали пилотирование в облаках и посадку истребителей в сложных погодных условиях по приборам.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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