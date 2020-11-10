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10.11.2020 00:54
Рубрика: Общество

На Сахалине стартовал марафон для любителей пельменей

Текст: Дина Непомнящая (Южно-Сахалинск)
Сегодня Южно-Сахалинск превратился на месяц в столицу пельменей. На острове стартовал гастрономический марафон "Пельмень и его друзья". Он продлится до 10 декабря.

Фестиваль, включающий дегустации, экскурсии на местные производства, мастер-классы и другие активности для всех возрастов, стал уже традиционным для сахалинцев праздником. В 2017 году он даже вошел в топ-10 лучших зимних гастрономических событий России по мнению Аналитического агентства ТурСтат.

Фото: iStock
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А началось всё пять лет назад, когда открыть череду предновогодних мероприятий в столице Сахалинской области решили "Днем пельменя". Горожан пригласили на главную городскую площадь и накормили одним из самых популярных блюд новогоднего стола, а также всевозможными вариациями на "пельменную тему": мантами, хинкали, гедзе... Праздник всем понравился и прижился на острове.

"Три раза подряд этот фестиваль проходил один день, а с прошлого года попробовали провести гастромарафон, - рассказала начальник отдела муниципальной политики в сфере потребительских услуг городской администрации Марина Пименова. - В течение полутора месяцев кафе и рестораны угощали посетителей пельменями, позами, мантами и другими фестивальными блюдами по фиксированной цене в 350 рублей".

Новый формат оказался очень удачным. "В пятом марафоне примут участие 10 предприятий общественного питания, - уточнила Марина Пименова. - Их задача подготовить интересные блюда в необычной подаче".

Тут надо пояснить, что мероприятия фестиваля будут проходить с учетом всех коронавирусных ограничений, которые действуют на острове и рекомендованы Роспотребнадзором.

"Мы планируем устроить между заведениями конкурс на самую оригинальную подачу блюда, - отметил один из членов команды организаторов фестиваля шеф-повар Евгений Шелудков. - Пельмени-то в принципе могут приготовить все, а вот оригинально подать... Здесь уже включается фантазия и профессионализм повара. Каждый по-своему подходит к этой задаче. После конкурса, думаю, многие новые блюда останутся в меню".

Цену фестивальных позиций с прошлого года не изменили. Как объясняют организаторы, это сделано, чтобы они оставались доступными. А попробовать есть что: кроме традиционных пельменей с мясом, в меню рыбные, с креветкой, с кимчи, с дикоросами. "Все блюда интересны по-своему, в каждое вложена частичка души всей команды, которая готовилась к этому мероприятию", - говорит Евгений Шелудков.

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- Чем еще интересен этот фестиваль именно у нас на Сахалине? Территориально мы находимся на рубеже культур, - добавляет Марина Пименова. - И уже сложилось такое понятие, как сахалинская кухня. Ее частью, кроме русской, являются японская и корейская, еще есть татарская, киргизская, украинская и другие. Такой микс кухонь различных национальностей с использованием местных морепродуктов и дикоросов. Это очень интересно и необычно.

Ожидается, что после марафона 19 декабря состоится большим праздником еды - День пельменя. Если, конечно, позволит эпидемиологическая обстановка. "Многим особенно нравится конкурс на скоростное поедание пельменей. Участникам вручают большую порцию, которую надо съесть быстрее всех. Последние три года первое место в нем занимает один и тот же молодой человек, - смеется Марина Пименова. - Поесть пельменей можно и вне конкурса. Около 160 килограммов мы варим и раздаем бесплатно".

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