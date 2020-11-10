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10.11.2020 03:00
Рубрика: Экономика

Программа "Дальневосточного гектара" будет изменена

Текст: Елена Березина
Программа "Дальневосточного гектара" будет расширена. Об этом "РГ" сообщил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. "Те люди, которые получили один гектар, освоили его и нуждаются в следующем для развития своего проекта, будут иметь такую возможность", - заявил он.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Получатели земельных участков по программе "Дальневосточный гектар", успешно освоившие первый земельный участок, смогут подать заявку и получить еще один. Такое нововведение предусмотрено законопроектом, который находится на рассмотрении правительства РФ. Воспользоваться правом на дополнительный "гектар" можно будет лишь однократно.

Вырос спрос на дальневосточный гектар

Программой "Дальневосточный гектар" воспользовались более 86,5 тысяч человек. Срок получения участка колеблется от 32 до 34 дней.

"Это очень хороший результат. Это программа для экономически активных людей, готовых трудиться, брать на себя риски, строить дома, заводить семьи. Вот, чтобы эти люди не мыкались по куче чиновников, не собирали бумаги, а просто нажали кнопку, сформировали участок, отправили заявку и получили его сначала в аренду, а потом в собственность", - отметил вице-премьер.

Полный текст "Делового завтрака" с заместителем председателя правительства - полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым читайте в ближайшем номере "РГ".

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