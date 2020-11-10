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10.11.2020 09:07
Рубрика: Экономика

Трутнев: Дальневосточникам могут выделить участки для любительского лова

Текст: Елена Березина
Дальневосточникам разрешат вылавливать рыбу для собственных нужд там, где это удобно. Об этом "РГ" сообщил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. "Мне кажется, что при выходе больших рыболовецких компаний на дальневосточный рынок мы перешли точку баланса. Потому что получается так, что человек живет на Камчатке, где вокруг нерестовые реки, а вот где он реально может поймать рыбу, уже трудно понять", - отметил он.
Фото: Виктор Драчев/ТАСС Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Сейчас люди зачастую вынуждены пробираться в труднодоступные места, где их никто не поймает, либо рисковать быть обвиненным в браконьерстве. Вице-премьер не считает, что это неправильно.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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"Крупные рыболовецкие компании не обеднеют, если какую-то небольшую часть их угодий, закрепленных за ними участков рек, мы выделим для любительского лова. Причем, сделаем это именно рядом с городами, с дорогами для того, чтобы у людей было право законно ловить рыбу, - заявил Юрий Трутнев. - Ни в какие ворота не лезет, когда человек живет на берегу речки, но рыбу ловить не может. Поэтому мы обязательно этим займемся, постараемся это сделать в достаточно короткие сроки. Компании немножечко бунтуют против этих решений, но я думаю, что мы все-таки правы".

Полный текст делового завтрака с заместителем председателя правительства - полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым читайте в ближайшем номере "РГ".

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