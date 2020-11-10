Трутнев: Дальневосточникам могут выделить участки для любительского лова

Сейчас люди зачастую вынуждены пробираться в труднодоступные места, где их никто не поймает, либо рисковать быть обвиненным в браконьерстве. Вице-премьер не считает, что это неправильно.
"Крупные рыболовецкие компании не обеднеют, если какую-то небольшую часть их угодий, закрепленных за ними участков рек, мы выделим для любительского лова. Причем, сделаем это именно рядом с городами, с дорогами для того, чтобы у людей было право законно ловить рыбу, - заявил Юрий Трутнев. - Ни в какие ворота не лезет, когда человек живет на берегу речки, но рыбу ловить не может. Поэтому мы обязательно этим займемся, постараемся это сделать в достаточно короткие сроки. Компании немножечко бунтуют против этих решений, но я думаю, что мы все-таки правы".
Полный текст делового завтрака с заместителем председателя правительства - полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым читайте в ближайшем номере "РГ".