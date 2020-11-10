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10.11.2020 07:59
Рубрика: Происшествия

Мужчина открыл стрельбу в хабаровской гостинице

Текст: Юлия Гарднер (Хабаровск)

Уроженец города Свободного открыл стрельбу в одной и гостиниц Хабаровска. Находясь в номере, мужчина выстрелил из ружья в телевизор.

Фото: РИА Новости
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Услышав выстрел, охранник отеля нажал тревожную кнопку. Тем временем стрелявший спустился в машину, где оставил обрез ружья, зато прихватил с собой пару охотничьих ножей. С ними он вернулся в ресторан гостиницы, где его и задержали. 33-летний мужчина оказал сопротивление, из-за чего пришлось применять физическую силу и спецсредства. Никто из находившихся в гостинице не пострадал. В машине задержанного нашли тот самый обрез и свыше 100 патронов различного калибра. Их направлили на экспертизу.

Как сообщил РИА Новости старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску майор Кирилл Блинов, сейчас мужчина находится в краевой клинической психиатрической больнице.

"Он был очень агрессивным, находился под воздействием чего-то, опасен для окружающих", - уточнил Блинов.

После того, как хулиган успокоится, его допросят в полиции. Материалы дела находятся там.

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