В Хабаровске с рейса сняли авиадебошира

С рейса Хабаровск - Новосибирск сняли пьяного пассажира, сообщает пресс-служба УТ МВД по ДФО.

30-летний житель Кемеровской области, находясь уже в самолете, громко кричал, оскорблял членов экипажа и пытался ударить по лицу одного из пассажиров.

Сотрудники транспортной полиции доставили нарушителя в дежурную часть. От проведения медицинского освидетельствования авиадебошир отказался. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях.

Мужчине грозит арест сроком до 15 суток.