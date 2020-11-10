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10.11.2020 09:45
Рубрика: Общество

В Хабаровском крае студенты временно заменят пожилых учителей

Текст: Артем Красиков

В Хабаровском крае студенты старших курсов Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета временно заменят учителей старше 65 лет в школах Комсомольска-на-Амуре.

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Нововведение позволит обезопасить пожилых педагогов во время пандемии и не прерывать учебный процесс. В свою очередь, студенты получат дополнительную практику.

Уже сформировано шесть студенческих отрядов, всего около 70 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Если педагог продолжит работать удаленно, то практиканты выступят в роли тьюторов. Они будут координировать работу в классе, помогать школьникам и следить за дисциплиной. В других случаях студенты смогут сами заниматься с детьми по материалам, заранее подготовленными старшими наставниками. Также они смогут заменить учителей, находящихся на больничном", - отмечается в сообщении.

Старшекурсники приступят к работе в школах уже на этой неделе.

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