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10.11.2020 16:10

На борьбу с коронавирусом в Прикамье предусмотрено почти 15 млрд рублей

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
В бюджете Пермского края в 2020 году на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19 предусмотрено 14,8 миллиарда рублей.
Фото: Администрация губернатора Пермского края Фото: Администрация губернатора Пермского края
Фото: Администрация губернатора Пермского края

Из них средства федерального бюджета составляют 8,8 миллиарда, в краевом бюджете по поручению губернатора Дмитрия Махонина предусмотрено шесть миллиардов рублей, в том числе средства резервного фонда правительства края - 4,5 миллиарда.

На сегодня фактически израсходовано 9,2 миллиарда рублей (62,1 процента). Основная часть средств направлена в сферу здравоохранения - 6,6 миллиарда.

Расходы включают в себя стимулирующие выплаты специалистам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в размере 3,5 миллиарда рублей, оснащение (переоснащение) коечного фонда медицинских организаций - 1,5 миллиарда, приобретение средств индивидуальной защиты - 0,9 миллиарда, 160 миллионов рублей - закупка медоборудования, 97,8 миллиона - закупка лекарств, 77,5 миллиона рублей - проведение лабораторной диагностики.

Помимо этого значительную долю составляют расходы в сфере социальной поддержки и занятости населения. 3,2 миллиарда рублей - на выплаты пособий гражданам, оставшимся без работы в период пандемии коронавируса, 0,8 миллиарда - на выплаты работникам социальных учреждений за особые условия труда. Еще 272,5 миллиона рублей направлено на поддержку педагогов за дистанционное обучение, 94 - на продуктовые наборы малообеспеченным семьям.

Дополнительно почти 1,3 миллиарда направлено на мероприятия по предотвращению ухудшения экономической ситуации в регионе в связи с выпадающими доходами организаций. В частности, 250 миллионов - на поддержку малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего от коронавируса, 75 - на сохранение занятости и оплату труда работников, осуществляющих экспорт, 957,5 миллионов рублей направлено на возмещение части затрат предприятиям в связи с выпадающими доходами.

Напомним, для субъектов малого и среднего предпринимательства, наименее защищенной категории бизнеса введены налоговые меры поддержки с целью сокращения возможных негативных экономических последствий. В перечень пострадавших отраслей в регионе включены более 30 сфер деятельности, в которых занято почти 190 тысяч человек.

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