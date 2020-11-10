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10.11.2020 09:18
Рубрика: Общество

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УФАС и прокуратура проверяют закупку электронных дневников
Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Российская газета - Экономика Поволжья № 252(8306)
В новой учебной четверти в Нижегородской области начала работать региональная система электронных журналов и дневников. Компания "Дневник.ру", предоставлявшая эту услугу ранее, подала жалобы в УФАС, прокуратуру и контрольно-счетную палату Нижегородской области.

Закупку системы электронных дневников у единственного поставщика произвели в августе. Заказчиком выступило ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования" (НИРО), а исполнителем - московское ООО "Веб-мост". Цена контракта составила почти 35 миллионов рублей.

Согласно документации на сайте Единой информационной системы в сфере закупок организация должна оказать услуги по поставке и внедрению подсистемы управления образовательными организациями Нижегородской области и передать неисключительную лицензию на использование программного обеспечения. Также там указано, что закупка осуществлена у единственного исполнителя "в связи с эпидемиологической ситуацией, вызванной COVID-19".

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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В августе же в Нижегородское УФАС России поступило обращение ООО "Дневник.ру". В пресс-службе ведомства "РГ" сообщили, что по ней была проведена внеплановая проверка, выявившая нарушение порядка выбора способа размещения заказа. "В настоящее время в Нижегородском УФАС России на рассмотрении находится постановление прокуратуры Советского района города Нижнего Новгорода о привлечении должностного лица ГБОУ ДПО НИРО к административной ответственности по части 2 статьи 7.29 КоАП РФ", - пояснили в пресс-службе антимонопольного органа. Нарушение предусматривает штраф в размере 50 тысяч рублей.

Из бюджета Нижегородской области было потрачено почти 35 миллионов рублей на информационную систему. Школы могут пользоваться ею бесплатно, но ее функционал практически тот же, который так же бесплатно предоставляет уже много лет "Дневник.ру".

"Стоимость оказания подобных услуг у других поставщиков составляет несколько миллионов рублей. При этом исключительные права на систему остались у исполнителя и государству не переданы, что, с нашей точки зрения, дополнительно подчеркивает завышение цены контракта. Заключенный контракт возлагает обязательства на школы пользоваться приобретенным заказчиком программным обеспечением - "ЭлЖуром". Однако законодательство РФ не ограничивает образовательные организации в выборе информационных систем ведения журналов, оставляя этот вопрос на усмотрение каждой образовательной организации", - сообщили в пресс-службе ООО "Дневник.ру" в ответ на запрос "РГ".

Фото: РИА Новости
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В своем Instagram-аккаунте министр образования региона Сергей Злобин представил региональную платформу - электронный журнал и дневник. "Главное - бесплатное мобильное приложение и возможность прямой интеграции с образовательными платформами", - пояснил он.

Как сообщили в компании "Дневник.ру", они неоднократно просили министерство предоставить контакты разработчиков для реализации интеграции, однако ни разу не получили ответ. В компании считают, что таким образом министерство блокирует функционирование других образовательных платформ в регионе и заставляет школы переходить на новую без возможности интеграции с существующими решениями. В компании уточнили, что web-платформа полностью бесплатна для всех категорий пользователей, а также для региона, бесплатна и базовая версия мобильного приложения. "Мы предоставляем основной продукт бесплатно, а монетизацию осуществляем за счет дополнительных необязательных сервисов", - резюмировали в пресс-службе. .

Кстати

В апреле 2020 года платформа Дневник.ру насчитывала свыше 278 тысяч активных пользователей более чем в 800 образовательных организациях Нижегородской области. Системой пользовались около 19 тысяч учителей, 168 тысяч учеников и 90 тысяч родителей.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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