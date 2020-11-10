В уфимский филиал "Российской газеты" пришло письмо: "Помогите нам! Мы работаем в инклюзивных интеграционных ремесленных мастерских благотворительного фонда "Твердая почва" в Уфе. До пандемии у нас были заказы, мы могли оплатить отопление. Сейчас нет ни того ни другого... Мы замерзаем". Корреспондент "РГ" попытался разобраться в проблеме.

Холодный улей

Четырехэтажный дом N 7 на Хакимова в Черниковке снаружи похож на запущенную и заброшенную школу: старые деревянные окна, облезлые стены. Но внутри гостей ждут яркие диванчики с подушками, пианино, большой обеденный стол, книжные шкафы с книгами, а дополняют этот "постсоветский" интерьер печатная машинка, деревянные статуэтки и керамические тарелки. Здесь базируется общественный центр "Улей", где взрослые инвалиды, имеющие ментальные и сенсорные нарушения, пробуют себя в разных видах ремесел, занимаются творчеством и учатся общаться. Занятия для всех подопечных "Улья" бесплатные.

- Когда нам показали здание бывшего профучилища 1937 года постройки, нас сразила его энергетика. К тому же арендная плата более чем приемлемая. Для благотворительного фонда предусмотрен низкий коэффициент. В итоге за три тысячи квадратных метров (из них только 1,2 тысячи полезной) платим около 14 тысяч рублей в месяц, - рассказывает учредитель благотворительного фонда "Твердая почва" Снежана Янгильдина.

Аренду оформили летом 2018 года, эйфория закончилась с началом холодов. Батареи еле грели, а из-за трухлявых окон тепло сразу уходило на улицу. Первые две зимы создатели центра хоть немного мерзли, но оплачивали счета, занимая деньги у друзей и продавая сувенирную продукцию, созданную руками подопечных и профессиональных мастеров. Были и оптовые заказы. Вся выручка уходила на оплату счетов за тепло - около полутора миллионов рублей за отопительный сезон. А еще надо было платить за электричество и воду.

- В этом году из-за пандемии заказов практически не стало. А у нас долг за отопление - 326 тысяч рублей. Поэтому решили экономить и до первого ноября не включать батареи, периодически грелись электрообогревателями, - рассказывает Снежана.

Теплая комната

В студии идет урок рисования. Молодые люди увлеченно рисуют осенние листья. Здесь действительно тепло, и не только из-за включенных обогревателей.

- У меня ДЦП с детства, нужно развивать руки, чтобы наладилась речь, поэтому я прихожу сюда лепить и танцевать с друзьями, - поделилась подопечная "Улья" Ольга Мыльникова.

Уповать только на президентские гранты нельзя, для их получения нужно софинансирование. Да и на оплату коммуналки средства гранта нельзя расходовать

- А меня как магнитом сюда тянет. Нравится это здание и занятия. Я научился ткать, шлифовать, только вот на работу не берут пока. Учусь гончарному делу, - рассказывает Ильмир Сулейманов, показывая свои поделки.

Виталий Ахияров в "Улье" серьезно увлекся музыкой и начал учиться играть на пианино, знает несколько композиций. Для него это действительно большой успех. Так же как и для 46-летней Веры Корниловой, которая приходит в центр для того, чтобы общаться, заниматься музыкой и рисованием.

Стоит уточнить: из-за своих диагнозов и особенностей подопечные "Улья" не работают. В период пандемии многие из них сутками смотрели телевизор и многое забыли.

В центре им помогают освоиться кураторы, в числе которых есть и люди с инвалидностью. К примеру, здесь нашла работу руководитель клуба собак-помощников "Актырнак" Гузель Хасанова. Она вместе со своей собакой-поводырем Андорой следит за порядком и гасит возникающие конфликты.

Деньги на идею

Оборудование центра покупают и обновляют за счет президентских и республиканских грантов. Так в "Улье" появилась керамическая мастерская с печью для обжига и гончарными кругами. Сейчас оборудуют столярную мастерскую. Подопечные под присмотром наставников ремонтируют старые стулья и столы, дарят вторую жизнь изношенным вещам, создавая из них сумки, чехлы для мебели, тапочки. Отходы прессуют с помощью специального приспособления и сдают на переработку.

- Уповать только на президентские гранты нельзя, потому что для их получения нужно софинансирование. Мы же сейчас думаем только, как бы наскрести денег на отопление: средства гранта на это нельзя расходовать, - говорит Снежана Янгильдина. - По сути, мы выполняем социальный заказ государства, ведь взрослыми инвалидами практически никто не занимается. Мы не можем с наших подопечных брать деньги за занятия. Реальной поддержкой стали бы льготы на оплату коммунальных услуг. Нам выставляют счета как коммерческим компаниям, зарабатывающим миллионы.

Нужная льгота

По мнению депутата Госсобрания Башкирии Айгуль Гареевой, ранее возглавлявшей благотворительный образовательный фонд "Мархамат", некоммерческие организации в республике поддерживают различными мерами, но этого недостаточно.

- В этом году НКО, занимающие муниципальные помещения, на полгода, по 30 сентября, освободили от арендной платы. Кроме того, для них предусмотрены льготные ставки по налогам и аренде, а в Стерлитамаке помещения предоставляют даже бесплатно. Однако всем им приходится оплачивать коммунальные услуги по тарифам для коммерческих компаний. Это существенная нагрузка, ведь чем больше получателей услуг, тем больше площадь и тяжелее счета. К примеру, у фонда "Мархамат", где дополнительное образование получают более 150 детей, есть около 400 квадратных метров в центре города. На оплату коммуналки ежегодно надо найти около полумиллиона рублей. Одними пожертвованиями эти траты не закрыть, приходится часть средств брать с родителей. Были бы льготы - услуги центра стали бы дешевле, - говорит Айгуль Гареева.

Она считает: льготы по тарифам на коммунальные услуги либо субсидии на возмещение затрат нужны только НКО, которые занимают большие площади и выполняют социальный заказ. В региональное госсобрание такой инициативы пока не поступало. Однако экспертный совет по НКО разработал программу по обучению представителей некоммерческих организаций. Депутаты считают, что создание специальных ресурсных центров поможет фондам научиться привлекать больше средств и партнеров, а также выигрывать гранты и оставаться на плаву.

Заявка на добро

400 проектов РБ претендуют на президентские гранты

На первый конкурс президентских грантов 2021 года от некоммерческих организаций республики поступило 400 проектов. Как сообщили в Общественной палате РБ, больше всего заявок по охране здоровья граждан, пропаганде здорового образа жизни. 186 проектов претендуют на гранты в размере от 500 тысяч до трех миллионов рублей, а самое больше финансирование запросил военно-спортивный фонд Башкортостана - 53,7 миллиона рублей.

Компетентно

Артур Гильманов, эксперт ресурсного центра НКО аппарата Общественной палаты РБ:

- Сейчас в республике примерно тысяча активных социальных НКО, помогающих людям в сложной ситуации. Если в 2017 году на реализацию проектов они привлекли около 15 миллионов рублей, то в 2020-м - уже 160 миллионов. Некоммерческий сектор научился правильно и грамотно подавать заявки на реализацию проектов, отчитываться и выстраивать работу. Следующим шагом должно стать развитие фандрайзингового направления, добровольных пожертвований граждан и волонтерства.