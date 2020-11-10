В Чебоксарах обнаружили младенца, задушенного проводами от наушников

В столице Чувашии возбуждено уголовное дело по факту убийства младенца, тело которого было обнаружено в лесопосадке на улице Ярославской.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, по предварительной версии следствия, новорожденная девочка была задушена проводами от наушников. Затем тело сложили в полиэтиленовый пакет, который оставили в лесопосадке.

Основной подозреваемой в убийстве является женщина, родившая и решившая избавиться от ребенка. Ее личность в настоящее время устанавливается.

- Уголовное дело возбуждено по статье 106 УК РФ "убийство матерью новорожденного ребенка". В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению указанного преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинская, медико-криминалистическая, биологическая, генетическая, - сообщили в СУ СК РФ по Чувашии.

Ведомство просит жителей Чебоксар оказать содействие в поиске подозреваемой и при наличии сведений о ней сообщить в полицию по телефону "02" либо в отдел криминалистики республиканского управления СК РФ по телефону +7 8352 66-24-31.