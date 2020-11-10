В Казани при пожаре погибли пять человек

Пятеро мужчин погибли в результате пожара в здании бывшей проходной предприятия в Казани. ЧП произошло в двухэтажном помещении на улице Адмиралтейской, 5. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

"К моменту прибытия пожарных горело помещение на втором этаже административной части неэксплуатируемого двухэтажного здания. Сигнал поступил в 03:55, а в 04:30 огонь был ликвидирован. В ходе тушения обнаружены тела погибших", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Специалистам предстоит выяснить причины возгорания и обстоятельства гибели людей. Прокуратура Кировского района Казани начала проверку по факту пожара.