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10.11.2020 09:04
Рубрика: Общество

Северный шелк

В Нижегородской области открылась школа семейного льноводства
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Экономика Поволжья № 252(8306)
В Борском районе Нижегородской области начала работу агрошкола, окончив которую любой сможет сам вырастить лен и сделать из него изделия. Кроме того, заведение станет образовательной базой по льноводству для школьников и студентов сельскохозяйственных вузов.
Фото: Из архива Владимира Хрыкова Фото: Из архива Владимира Хрыкова
Фото: Из архива Владимира Хрыкова

По мнению основателя школы Владимира Хрыкова, именно выращивание льна может стать локомотивом для сельхозпредприятий Нижегородской области.

Фото: Reuters
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- Лен для Нечерноземной зоны - это рентабельный, экспортный товар, драйвер для проблемных, иногда уже и вымирающих территорий, - уверен Владимир. - Именно в наших широтах можно выращивать элитный лен-долгунец необходимой длины - "северный шелк", востребованный во всем мире. Растение из южных широт короткое, что не особо ценится.

Владимир Хрыков решил создать опытно-экспериментальное хозяйство, которое позволит выстроить технологию работы и одновременно подготовить высокопрофессиональные кадры для льноводства. А вдобавок - заработать на образовательных туристических программах. Его проект "Агрошкола" получил сразу два гранта: от всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" в номинации "Мое село" и Фонда президентских грантов. Уже приобретено четыре гектара земли у деревни Лихачево в 20 километрах от райцентра, трактор, мелкий инвентарь.

- Суть проекта проста. Я предлагаю небольшой участочек земли, на котором при помощи экспертов агрошколы конкретная семья может засеять лен, вырастить и переработать его в ткань, - рассказал "РГ" энтузиаст. - Дети начинают понимать, как создаются те вещи, которые они носят, мыслить системно, а не фрагментарно, понимать весь процесс целиком.

Проект предлагает этакое VIP-образование, хоть и основанное на довольно простых вещах. Пока агрошкола работает в тестовом режиме (еще не сезон для льна), но первые слушатели очень довольны - дети явно показывают, что им интересен процесс. И сильно удивляются, что их рубашки начинаются с маленького семечка.

Одним из первых гостей и слушателей школы стал директор Кантауровской школы Борского округа Валерий Кашин:

- Буду привозить сюда ребятишек из нашей школы. У нас есть много девчонок и мальчишек, которые любят технику, работу на земле.

По проекту "Как рубашка в поле выросла" в мае 2021 года 50 школьников и студентов должны получить несколько уроков на природе, чтобы узнать, как растить лен. Перспективная цель - 1000 обучающихся в год.

Для туристов здесь устроен экоуголок. Предполагается установить три временных отрезка для визитов: на посадку семян, на цветение льна и на его уборку. Весь процесс, от посадки до получения ткани, занимает полгода. В качестве сувенира туристы могут получить, например, ткань, сотканную на ручном ткацком станке из нитей льна. Ученики школы будут сюда приезжать раз в месяц.

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