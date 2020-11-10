В Перми задержали кредитных мошенников

В Перми возбуждено уголовное дело в отношении членов преступной группы, которые обманом похитили у жителей города более 600 тысяч рублей.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, злоумышленники убеждали своих жертв взять кредит на покупку дорогостоящих смартфонов. После оформления займа мошенники забирали телефон, предлагая в качестве вознаграждения 5000 рублей. Они говорили доверчивым гражданам, что гаджет будет возвращен по страховому случаю и таким образом кредитные обязательства будут прекращены.

На самом деле полученные смартфоны преступники продавали, а денежные средства присваивали.

В настоящее время задержаны двое 23-летних участников организованной группы. Расследование продолжается.