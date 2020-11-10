В Ульяновской области подвели итоги развития кооперации

Около 11 тысяч жителей Ульяновской области получили постоянную занятость в сельскохозяйственных кооперативах.

Такие данные были озвучены в рамках подведения результатов реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

- Дальнейшее развитие кооперации и фермерства мы видим в модернизации системы сбыта продукции малых форм хозяйствования на селе. Мы будем развивать разнообразные форматы торговли, в том числе нацеленные на дистанционную работу с покупателями через интернет-магазины. Это позволит объединить продукцию фермеров, предприятий, РАЙПО, садоводов, личных подсобных хозяйств и централизованно выходить с ней на региональный и межрегиональные рынки, - отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. - Еще одна важная задача - это развитие кадрового потенциала кооперации. Мы решили оказать комплексную поддержку жителям села, которые хотят участвовать в государственных программах, но не имеют специализированного образования. Для них мы организуем бесплатное обучение на базе аграрного университета. Кроме того, мы дали старт очень интересному и уникальному проекту "Кооп-Профи". Он будет реализовываться в Ульяновском техникуме экономики и права, Сурском агротехнологическом техникуме. Суть этого проекта - переформатировать профессиональные образовательные организации под потребности сферы потребкооперации.

За последних два года в сельхозпотребкооперативах Ульяновской области создано более 90 новых рабочих мест. Устойчивое развитие малых форм хозяйствования на селе во многом обусловлено мерами государственной поддержки, которые финансируются из федерального и регионального бюджета. Общая сумма финансирования по всем направлениям нацпроекта за последние два года составила 483,2 миллиона рублей, из них 367,1 миллиона рублей - средства федерального бюджета, 116,1 миллиона рублей - областного бюджета.

По словам замминистра АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Маргариты Еварестовой, за два года реализации национального проекта в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вступили 1079 новых участников, создано 274 новых субъекта МСП в сфере сельского хозяйства, из них 37 глав крестьянских хозяйств получили гранты на реализацию проектов в рамках программы "Агростартап".

- Федеральный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" завершает свое действие в этом году, далее мероприятия планируется реализовывать уже в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства". Работа в этом направлении не завершается, впереди нас ждет достижение еще более важных задач, - говорит замминистра АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Маргарита Еварестова.

На начало ноября выполнение целевых показателей с начала реализации проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" уже превышает установленный план на 2020 год. Вовлечены в субъекты малого и среднего предпринимательства 1458 единиц МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, что почти в три раза больше, чем на начало отчетного периода. В соответствии с мониторингом за последние десять месяцев 14 районов области выполнили и перевыполнили годовые планы по этому показателю.

Напомним, с 2016 года Ульяновская область стала одним из первых регионов России, где начал работу Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. За 2019-2020 годы были проведены выездные обучающие семинары в 60 сельских поселениях, на них присутствовали более 800 человек.

- Отдельное внимание на выездных семинарах уделяется индивидуальной работе с гражданами, получившими государственную поддержку в виде социального контракта на развитие личных подсобных хозяйств, с целью вовлечения их в потребительские кооперативы и получения грантовой поддержки. К участию в 2021 году в конкурсе "Агростартап" будет подготовлено не менее 14 человек, получивших из бюджета Ульяновской области финансовую поддержку и успешно развивающих личные подсобные хозяйства, - отметила руководитель Центра компетенций Ульяновской области Ольга Раменская.