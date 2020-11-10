В Ульяновской области с квадрокоптеров обнаружат загрязнителей природы

9 ноября на заседании регионального штаба по комплексному развитию региона ульяновский губернатор Сергей Морозов заявил о необходимости перезагрузки экологической повестки края в качестве ответа на вызов времени.

В частности, он предложил возродить должность главного эколога Ульяновской области, а также усилить работу экологических советов муниципальных образований.

"Мы должны поддержать предложения об организации в Ульяновской области мощного экологического движения и совместно с Экопалатой и Экоправительством создать программу "Зелёный регион". Особое внимание необходимо уделить охране атмосферного воздуха. Для этого нужно создать в структуре Минприроды специальный отдел, который занимался бы вопросами качества атмосферного воздуха и в регионе, и в городе Ульяновске. Кроме того, будет организован отраслевой блок экологии в Центре управления регионом. Для повышения эффективности эконадзора планируется создать карты с источниками вредных выбросов, также мы привлечём квадрокоптеры и спецтехнику для видеонаблюдения за предприятиями, которые занимаются переработкой отходов. Создание системы аэронаблюдения поможет улучшить экологию региона и качество жизни населения", - подчеркнул Сергей Морозов.

Также глава региона отметил необходимость проведения специальной дискуссии по охране воздуха, для чего профильному ведомству нужно изучить федеральный проект "Чистый воздух", чтобы выработать комплекс мер, который необходимо реализовать на территории Ульяновска.

И.о министра природы и цикличной экономики Ульяновской области Михаил Загородников доложил о результатах тематической недели нацпроекта "Экология", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Она проводилась со 2 по 8 ноября. Напомним, регион участвует в таких проектах, как "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение лесов", "Комплексная система по обращению с ТКО", "Чистая вода", "Оздоровление Волги". Было отмечено активное участие в мероприятиях Радищевского, Карсунского и Сенгилеевского районов.

В ходе тематической недели были проведены совещания с районными лесничествами, главными экологами, представителями Экологической палаты и муниципальных экологических советов, во время которых были определены пути решения вопросов для улучшения местной экологической политики, а также подведены итоги пожароопасного периода 2020 года и реализации проекта "Сохранение лесов". Состоялось обсуждение мероприятий по расчистке реки Свияги в Ульяновске и созданию национального городского парка "Семь жемчужин Свияги". Напомним, водный объект планируется реабилитировать в рамках тематического нацпроекта.

6 ноября прошло совещание под председательством заместителя министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Максима Егорова, где Ульяновскую область назвали в числе трех регионов, на территории которых федеральный проект "Оздоровление Волги" реализуется наиболее успешно. С руководителями администраций муниципальных образований - участников федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" обсуждались вопросы разработки проектной документации на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и очистных сооружений канализации, определены контрольные сроки готовности документации. Рассмотрены вопросы, возникающие в ходе строительно-монтажных работ. По информации специалистов, на сегодняшний день они ведутся в соответствии с графиком.

Кроме того, в целях формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами состоялись переговоры с ППК "Российский экологический оператор" по вопросу формирования Федеральной территориальной схемы обращения с отходами. Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области начало работу по формированию разделов Федеральной Территориальной схемы в части действующих и перспективных объектов размещения, обработки и утилизации ТКО.