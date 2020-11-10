Новости

В Московском зоопарке родился второй за год детеныш львинохвостой макаки 14:52
Экс-главу Выборгского района Ленобласти обвинили в похищении людей 14:44
В Москве проведение выставок и лекций переводят в онлайн 14:39
В Москве из-за коронавируса закрываются детские центры 14:39
Жителя Казани лишили прав за езду на самокате в нетрезвом виде 14:29
Туризм в Москве потерял 270 млрд рублей 14:20
Столица сэкономила на покупке зимнего реагента 14:18
Москвичи погасили долги, накопленные за пандемию 14:07
В России запущен портал-навигатор по нацпроектам 14:01
Вышел трейлер комедии Hulu с Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис 13:59
Французские парфюмеры создали духи с ароматом Коми 13:53
Вышел трейлер фантастического хоррора с Брюсом Уиллисом "Разрыв" 13:50
В столице новогоднюю подсветку включат в середине декабря 13:48
Ростехнадзор назвал причину аварии на ТЭЦ-3 в Норильске 13:46
Президент Болгарии: Коррупция заменила в стране идеологию 13:43
В Перу парламент отправил в отставку президента 13:36
Путин назвал источник распространения террористической угрозы 13:34
Вышел трейлер боевика "Мосул" от создателей "Мстителей" 13:34
КНР предложила ШОС создать "горячую линию" по эпидемиологической обстановке 13:33
Петербургские конструкторы создали роботов-сортировщиков мусора 13:26
Вин Дизель снимется в продолжении "Бладшота" 13:19
Путин назвал недопустимым навязывание Беларуси решений извне 12:57
Путин заявил о надежде на долгосрочный мир в Карабахе 12:46
Умер создатель Скуби-Ду Кен Спирс 12:46
Трафик посещения ТЦ в Москве и Санкт-Петербурге снизился до 70% 12:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
10.11.2020 14:29
Рубрика: Происшествия

Жителя Казани лишили прав за езду на самокате в нетрезвом виде

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

Мировой суд Московского района Казани постановил лишить водительского удостоверения 54-летнего мужчину, признав его виновным в управлении электросамокатом в нетрезвом виде.

Фото: iStock
ГИБДД разъяснила, за какие нарушения на переходах не нужно штрафовать

Инспекторы ГИБДД задержали нарушителя в августе этого года. Он двигался на электросамокате по внутриквартальной проезжей части в районе проспекта Ибрагимова. Во время беседы сотрудники почувствовали запах алкоголя и предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование. После отказа инспекторы оформили протокол за управление транспортным средством в нетрезвом виде, а электросамокат отправили на спецстоянку.

Как заявили представители ГИБДД на заседании, мощность самоката составляет более 600 Вт, из-за чего такой транспорт, в соответствии с ПДД, приравнивается к мопеду. По словам самого подсудимого и его адвоката, управляющий самокатом человек не может определяться как водитель, так как он в большей степени является быстро передвигающимся пешеходом.

Судебный процесс по этому делу стартовал более месяца назад. Рассмотрение было отложено, так как потребовалось присутствие свидетелей и экспертов.

Выслушав доводы обеих сторон, суд встал на сторону автоинспекторов, обязав мужчину сдать водительское удостоверение и выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Защита намерена обжаловать решение суда.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

Главное сегодня

О чем договорились президенты России, Армении и Азербайджана. Главное
За сутки в России подтверждено 20 977 случаев COVID-19 в 85 регионах
Захарова: Москва ждет результатов расследования инцидента с российским Ми-24
Врач спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году
Главный микробиолог Минздрава рассказал об опасности антибиотиков
В каких случаях виновник ДТП может избежать уголовного наказания
Видео
Видео
Взорвавшаяся при монтаже шина чуть не убила водителя