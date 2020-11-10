Жителя Казани лишили прав за езду на самокате в нетрезвом виде

Мировой суд Московского района Казани постановил лишить водительского удостоверения 54-летнего мужчину, признав его виновным в управлении электросамокатом в нетрезвом виде.

Инспекторы ГИБДД задержали нарушителя в августе этого года. Он двигался на электросамокате по внутриквартальной проезжей части в районе проспекта Ибрагимова. Во время беседы сотрудники почувствовали запах алкоголя и предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование. После отказа инспекторы оформили протокол за управление транспортным средством в нетрезвом виде, а электросамокат отправили на спецстоянку.

Как заявили представители ГИБДД на заседании, мощность самоката составляет более 600 Вт, из-за чего такой транспорт, в соответствии с ПДД, приравнивается к мопеду. По словам самого подсудимого и его адвоката, управляющий самокатом человек не может определяться как водитель, так как он в большей степени является быстро передвигающимся пешеходом.

Судебный процесс по этому делу стартовал более месяца назад. Рассмотрение было отложено, так как потребовалось присутствие свидетелей и экспертов.

Выслушав доводы обеих сторон, суд встал на сторону автоинспекторов, обязав мужчину сдать водительское удостоверение и выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Защита намерена обжаловать решение суда.