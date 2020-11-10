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10.11.2020 11:39
Рубрика: Власть

Александр Бурков вручит автомобили лучшим сельским труженикам Омской области

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Счастливыми обладателями "железных коней" станут 16 передовиков уборочной страды-2020. В прошлом году в призовом фонде было 12 машин.
Фото: Правительство Омской области Фото: Правительство Омской области
Фото: Правительство Омской области

Ключи от седанов "Лада-Гранта" победителям лично вручит глава региона Александр Бурков. Одна из машин достанется организации пищевой и перерабатывающей промышленности. Эта номинация введена впервые.

Фото: Сергей Мельников
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- Производство готовых продуктов - важный сегмент развития АПК Омской области. Он уже объединяет сотни предприятий, в том числе весьма успешных, - пояснила новшество начальник правового и организационно-кадрового управления минсельхоза Мария Харченко.

Традиционно легковыми автомобилями будут награждать комбайнеров, трактористов-машинистов, животноводов, операторов машинного доения, птицеводов, водителей грузовиков, занявших первое место в соревновании каждой природно-климатической зоны.

Чествование состоится 27 ноября, в День работника сельского хозяйства на Соборной площади.

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