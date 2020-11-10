Александр Бурков вручит автомобили лучшим сельским труженикам Омской области

Счастливыми обладателями "железных коней" станут 16 передовиков уборочной страды-2020. В прошлом году в призовом фонде было 12 машин.

Ключи от седанов "Лада-Гранта" победителям лично вручит глава региона Александр Бурков. Одна из машин достанется организации пищевой и перерабатывающей промышленности. Эта номинация введена впервые.

- Производство готовых продуктов - важный сегмент развития АПК Омской области. Он уже объединяет сотни предприятий, в том числе весьма успешных, - пояснила новшество начальник правового и организационно-кадрового управления минсельхоза Мария Харченко.

Традиционно легковыми автомобилями будут награждать комбайнеров, трактористов-машинистов, животноводов, операторов машинного доения, птицеводов, водителей грузовиков, занявших первое место в соревновании каждой природно-климатической зоны.

Чествование состоится 27 ноября, в День работника сельского хозяйства на Соборной площади.