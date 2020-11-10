На Алтае почти все турбазы забронированы на новогодние каникулы

В Республике Алтай отмечен высокий спрос на новогодние туры. Как пояснили в Ассоциации туристических организаций региона, многие места на турбазах уже забронированы.

- Я бы не назвал этот спрос ажиотажным, - пояснил корреспонденту "РГ" исполнительный директор Ассоциации Сергей Зяблицкий. - Он примерно на уровне прошлых лет, когда на многих турбазах все места на новогодние каникулы были заняты. Просто в этом сезоне из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ответственные участники туристического рынка изначально не планируют 100-процентную загрузку турбаз, чтобы соблюдать все противоэпидемические требования.

Сергей Зяблицкий подчеркнул, что несмотря на вынужденный простой весной и в начале лета, многим участникам туротрасли удалось удержаться на плаву благодаря высокому потоку туристов летом и осенью. "Конечно, о прибыли речи не идет, но мы смогли сократить свои потери, частично закрыть долги и строить планы на будущее", - отметил он.

- Особенность нынешнего сезона еще и в том, что сократилось число иностранных туристов и увеличился внутренний поток. Но при этом мы получили приток людей, которые были не готовы к поездке на Алтай. В результате в национальном парке "Уч-Энмек" был испорчен памятник мальчику с сусликом, напоминающий, как это маленькое животное помогло выжить людям в годы Великой Отечественной войны. Вандалы осквернили и обрядовое сакральное место на Семинском перевале. Мы уже отвыкли от таких туристов, ведь в последние годы к нам едут, чтобы прикоснутся к нетронутой природе, познакомиться с культурой, обычаями, укладом жизни местного населения, - подчеркнул Сергей Зяблицкий.