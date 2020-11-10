На омском заводе по нацпроекту создали эталонный участок производства

На омском предприятии "ВЭЛТА" подвели итоги трех месяцев реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Результаты повышения эффективности работы за счет применения инструментов бережливого производства наглядно представлены в электроцехе завода.

- Нацпроект в Омской области реализуется с текущего года по поручению главы региона. Уже очевидно, что предприятия в нем заинтересованы, поэтому включаются в процесс довольно активно, - поясняет первый заместитель регионального министра экономики Денис Кушнер. - Как это происходит, мы можем наблюдать на территории динамично развивающегося омского завода, выпускающего щитовое оборудование. За девять месяцев текущего года предприятие увеличило объем налоговых поступлений на 70 процентов. А поскольку имеет потребность в дальнейшем развитии, в июне стало участником национального проекта, заключив соглашение с министерством экономики. И теперь под управлением Федерального центра компетенций (ФЦК) внедряет технологии бережливого производства.

Для того чтобы создать эталонный участок в электроцехе завода, специалисты провели глубокий технологический анализ, описали весь процесс, выявили узкие места. Увидели, на каких этапах необходимо сократить временные потери. И нацелились свести их к минимуму.

- Мы взяли поток, который охватывает практически все производство, - поясняет инженер системы менеджмента качества ПО "ВЭЛТА" Игорь Клюев. - И уже за первые три месяца снизили влияние потерь на семь процентов.

Сейчас специалисты предприятия в тандеме с экспертами ФЦК продолжают работу по внедрению технологий бережливого производства. Следующий этап - создание потока-образца, в который входит эталонный участок. Результатом станет повышение производительности труда, рост объемов выпуска продукции, а также повышение качества выпускаемых изделий.

Фото: Правительство Омской области

- В перспективе передовой опыт эталонного участка будет распространен на все производство, - пообещал руководитель проекта ФЦК Александр Трифонов.

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" доступен и для других организаций. Чтобы стать его участником, руководителям омским компаний необходимо оформить соответствующую заявку на сайте ФЦК производительность.рф.

Справка

К реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" Омская область приступила в 2020 году. К 2024 году региональные власти планируют задействовать в нем не менее 84 омских предприятий. В настоящее время к нацпроекту уже подключились 12 организаций.

Задача нацпроекта, утвержденного майским указом президента России, - создать к 2024 году условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на пять процентов. Для реализации программы разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости, а также экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.