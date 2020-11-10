Новосибирец нашел скелет мужчины возле жилого дома

Возле одного из домов на улице Софийская в Советском районе Новосибирска обнаружены скелетированные останки мужчины. Как рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СКР Анастасия Кулешова, тело обнаружил местный житель, который обратился в полицию.

Следователи начали проверку, совместно с сотрудниками ГУ МВД по Новосибирской области они провели осмотр места обнаружения скелета. Первоочередная задача - установить личность погибшего и давность смерти.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Полученные в результате сведения будут проверены по базе данных о людях, пропавших в разное время без вести. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.