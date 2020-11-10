Обвиняемого в убийстве трех человек красноярца будут судить присяжные

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве семьи из трех человек, в том числе ребенка, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Как рассказали в надзорном ведомстве, 32-летнего жителя Красноярска обвиняют по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По версии следствия, в апреле этого года мужчина насмотрелся в интернете видео со сценами насильственного характера и пошел к соседям, где жили 47-летняя женщина, ее 75-летний отец и дочь девяти лет.

- Дверь ему открыла женщина, после чего злоумышленник напал на нее и членов ее семьи, нанеся им множественные ножевые ранения, - прокомментировали в прокуратуре региона.

Вину обвиняемый, кстати, так и не признал. Судить его будет суд присяжных, за преступление мужчине грозит пожизненное лишение свободы.