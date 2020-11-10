В Абакане тело пропавшего мужчины нашли в багажнике его машины

Тело 63-летнего мужчины, пропавшего насколько дней назад в столице Хакасии, обнаружено в багажнике его собственной машины в соседнем регионе, сообщили в СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Как рассказали следователи, в полицию обратилась жена пропавшего. По ее словам, вечером 8 ноября он пошел ставить машину в гараж и не вернулся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий автомобиль был найден практически в 400 километрах от Абакана, в соседней с Хакасией Туве. Машину нашли под мостом на 358 километре трассы Абакан - Ак-Довурак. Транспортное средство было сильно повреждено, а в багажнике обнаружено тело владельца машины. У мужчины были насильственной смерти.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Идет поиск причастных к преступлению лиц, - уточнили в региональном СК.