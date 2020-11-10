Сибиряк попытался отрубить руки бывшей жене после развода

Житель Горно-Алтайска напал с топором на женщину, еще недавно состоявшую с ним в браке. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай, мужчина сначала избил потерпевшую, а затем семь раз ударил топором в область кистей рук.

Семейная сцена произошла после того, как женщина отвела ребенка в детский сад. Она возвращалась домой, когда увидела бывшего супруга, с которым с недавнего времени находится в разводе. Мужчина стал настаивать на воссоединении семьи, но его предложение было отвергнуто. Тогда он несколько раз ударил женщину по лицу и повалил на землю.

Но этим все не закончилось. Оказалось, что злоумышленник караулил экс-супругу с топором. Он не менее семи раз ударил им по рукам женщины, как обухом, так и острием. Большая часть ударов пришлась на кисть правой руки.

О нападении сообщила соседка потерпевшей. Также сам мужчина после того, как совершил расправу, забежал в ближайший подъезд и попросил жильцов дома вызвать скорую помощь, а потом скрылся.

В полиции завели дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 31-летний нападавший был задержан и по решению суда помещен под стражу.