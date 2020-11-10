Сибиряк предложил строить электростанции во дворах небоскребов

Разработка новосибирца Дениса Тяглина вошла в 100 лучших изобретений России, получила отечественный патент, а сейчас идет работа по оформлению патентов в 75 странах мира. Ей даже заинтересовался один из арабских шейхов.

Идея, на первый взгляд, странная. Во всем мире ветровые электростанции строят на открытых пространствах, чтобы без препятствий получить максимум воздушного потока. Тяглин предлагает поставить ветряки во дворе, окруженном со всех сторон небоскребами. Но откуда там ветер?

- А вы замечали, какая тяга возникает во дворах между домами или под обычной аркой? - говорит он. - Тянет как в трубе. Это действует эффект трубки Вентури: там, где пространство сужается, скорость проходящего по нему потока растет. Для каждой конкретной местности можно разработать такую модель, что энергия будет вырабатываться, даже если на улице легкий ветерок со скоростью от 4 метров в секунду.

Сердце комплекса - ветроустановка, от которой лучами расходятся здания. В такой системе 3-5 небоскребов будут обеспечены энергией на 200 процентов. Излишками можно, например, освещать улицы или запасать их в накопителе. Опытный образец комплекса автор установил на крыше одного из домов. Оказалось, что ветер обеспечивает работу миниатюрной электростанции в среднем 22 часа в сутки.

В основе ноу-хау не только особый способ расположения зданий, но и устройство самого ветряка, в котором есть несколько запатентованных решений. Он состоит из десятков, нанизанных друг на друга вращающихся секций, каждая из которых высотой в один этаж. Они закреплены на оси, подобно вращающимся дверям в торговых центрах.

А еще надо установить аэродинамические щиты, которые сделают систему бесшумной, а также защитят "неработающую" лопатку, чтобы ветер не создавал сопротивление самому себе. По аналогии с турникетом: поток посетителей должен идти в одном направлении, иначе механизм заблокируется. Аэродинамический щит защищает от подобного эффекта.