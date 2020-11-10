Сибиряк предложил строить электростанции во дворах небоскребов

Новости

Чемпионы Европы Бойкова-Козловский проиграли короткую программу в Казани 21:56
В Шереметьево сел самолет с отказавшей электрикой 21:55
Ефремова поместят в ту же колонию, где отбывали наказание Кокорин и Мамаев 21:45
МИД: Российско-турецкий центр в Баку не имеет отношения к операции в Карабахе 21:40
В новогоднюю ночь все московские рестораны будут закрыты 21:39
Путин рассказал Эрдогану о договоренностях по Карабаху 21:32
В Армению прилетели 200 российских миротворцев 21:23
ООН поблагодарила Россию за усилия по прекращению конфликта в Карабахе 21:12
Кому будет выгоден договор о товарных знаках ЕАЭС 20:54
Эксперты стран СНГ обсудили восстановление туриндустрии после пандемии 20:25
Онлайн-продажи в России достигли исторического максимума 19:32
Мишустин и Лукашенко обсудили взаимодействие стран в борьбе с COVID-19 19:28
Массовых мероприятий на новогодние праздники в Подмосковье не будет 19:11
Защитник "Вулверхэмптона" допустил выступление за Россию или Украину 18:52
Хью Лори и Эмилия Кларк озвучат мультфильм по произведению Пратчетта 18:51
На борьбу с коронавирусом власти Подмосковья выделили 60 млрд рублей 18:44
В Подмосковье госпитализируют до 1000 больных коронавирусом в день 18:41
Вышел расширенный трейлер нового мультфильма автора "Песни моря" 18:35
Трамп заявил о прогрессе в борьбе за пересмотр итогов выборов в США 18:33
На Северном Кавказе в этом году ликвидировали 35 и задержали 53 бандита 18:30
Бирюков: Более 600 тыс. тонн вторсырья собрали в Москве в этом году 18:18
Ученые создали дешевый прибор для диагностики болезней печени 17:52
Премьер Беларуси отметил рост денежных доходов населения 17:49
Умер актер из "Зоны" и "Адвоката" Александр Лукаш 17:23
Студенты строительных вузов смогут попасть в управленческую команду Минстроя 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
10.11.2020 21:15
Рубрика: Экономика

Ветер в клетке

Сибиряк предложил строить электростанции во дворах небоскребов
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8307)
Разработка новосибирца Дениса Тяглина вошла в 100 лучших изобретений России, получила отечественный патент, а сейчас идет работа по оформлению патентов в 75 странах мира. Ей даже заинтересовался один из арабских шейхов.
В системе Дениса Тяглина ветер обеспечит энергией на 200 процентов 3-5 небоскребов. Фото: Из архива Дениса Тяглина В системе Дениса Тяглина ветер обеспечит энергией на 200 процентов 3-5 небоскребов. Фото: Из архива Дениса Тяглина
В системе Дениса Тяглина ветер обеспечит энергией на 200 процентов 3-5 небоскребов. Фото: Из архива Дениса Тяглина

Идея, на первый взгляд, странная. Во всем мире ветровые электростанции строят на открытых пространствах, чтобы без препятствий получить максимум воздушного потока. Тяглин предлагает поставить ветряки во дворе, окруженном со всех сторон небоскребами. Но откуда там ветер?

Фото: Сергей Винник/ РГ
Как крымчане пытаются экономить с солнечными установками

- А вы замечали, какая тяга возникает во дворах между домами или под обычной аркой? - говорит он. - Тянет как в трубе. Это действует эффект трубки Вентури: там, где пространство сужается, скорость проходящего по нему потока растет. Для каждой конкретной местности можно разработать такую модель, что энергия будет вырабатываться, даже если на улице легкий ветерок со скоростью от 4 метров в секунду.

Сердце комплекса - ветроустановка, от которой лучами расходятся здания. В такой системе 3-5 небоскребов будут обеспечены энергией на 200 процентов. Излишками можно, например, освещать улицы или запасать их в накопителе. Опытный образец комплекса автор установил на крыше одного из домов. Оказалось, что ветер обеспечивает работу миниатюрной электростанции в среднем 22 часа в сутки.

В основе ноу-хау не только особый способ расположения зданий, но и устройство самого ветряка, в котором есть несколько запатентованных решений. Он состоит из десятков, нанизанных друг на друга вращающихся секций, каждая из которых высотой в один этаж. Они закреплены на оси, подобно вращающимся дверям в торговых центрах.

Фото: iStock
Как тюменский фермер использует энергию солнца и ветра для разведения рыбы

А еще надо установить аэродинамические щиты, которые сделают систему бесшумной, а также защитят "неработающую" лопатку, чтобы ветер не создавал сопротивление самому себе. По аналогии с турникетом: поток посетителей должен идти в одном направлении, иначе механизм заблокируется. Аэродинамический щит защищает от подобного эффекта.

В регионах Экономика Отрасли Энергетика Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с вице-премьером Викторией Абрамченко. Главное
Интервью председателя СК РФ Александра Бастрыкина "РГ". Главное
Интервью с вице-премьером - полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Главное
Путин поручил Шойгу помочь семьям погибших летчиков
Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения