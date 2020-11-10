В Новосибирске изъяли 175 кг компонентов для изготовления наркотиков

Крупнейшую за последние несколько лет партию запрещенных веществ весом в 175 килограммов изъяли из незаконного оборота специалисты Сибирского таможенного управления. Как рассказали в пресс-службе ведомства, из этого количества компонентов можно было изготовить около 350 тысяч разовых доз готового наркотика.

Операцию по задержанию автомобиля с опасным грузом в Новосибирске провела Сибирская оперативная таможня. Прекурсоры, вещества для производства синтетического зелья, находились в бочках. В наркобизнесе эти компоненты используются для создания мефедрона, синтетического аналога кокаина.

Уже установлено, что запрещенный законом груз был произведен в Китае, таким образом таможенникам удалось пресечь международный канал поставок вещества в Новосибирск. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.