Энергетики за 10 месяцев взыскали с должников-юрлиц свыше 3,5 млрд рублей

За 10 месяцев текущего года энергетики "Россети Северный Кавказ" подали в суды порядка 3 тысяч исков о взыскании более 6,6 миллиарда рублей с неплательщиков - юридических лиц. Указанная задолженность сформирована региональными юрлицами перед филиалами и управляемыми энергосбытовыми компаниями Группы "Россети Северный Кавказ".

На первое ноября текущего года решениями судов с указанных должников уже взыскано более 3,5 миллиарда рублей.

Наибольшую сумму исковых требований энергетики предъявили в текущем году к неплательщикам-юрлицам в Дагестане - 218 исков на взыскание почти 1,8 миллиарда рублей задолженности. За десять месяцев удовлетворено 127 исков более чем на 465 миллионов рублей.

В настоящее время с учетом переходящих требований с прошлого года на рассмотрении в судах находятся 826 исков более чем на 16 млрд рублей (с учетом требований прошлых периодов).

В Северной Осетии по решениям судов с должников категории юридических лиц за указанный период взыскан 721 миллион рублей. Всего с начала текущего года энергетики подали в судебные инстанции 652 иска на общую сумму свыше 1,4 миллиарда рублей. С учетом исковых требований прошлых периодов на рассмотрении находятся еще 623 иска более чем на 1,8 миллиарда рублей.

На общую сумму порядка 1,25 миллиарда рублей подано 1057 исков в отношении должников-юрлиц в Кабардино-Балкарии. Судами в этом году уже удовлетворено 1030 исков на 1,18 миллиарда рублей (с учетом требований прошлых периодов).

В Карачаево-Черкесии с должников за поставленную электроэнергию и услуги по ее передаче "Россети Северный Кавказ" взыскали более 107 миллионов рублей. Всего с начала текущего года энергетики в КЧР подали в отношении неплательщиков-юрлиц 218 исков. На рассмотрении в судах находятся 312 исковых материалов более чем на 559 миллионов рублей (с учетом требований прошлых периодов).

В Ингушетии в суды подано 311 исков о взыскании с юрлиц более 721 миллиона рублей. Удовлетворено 263 иска на общую сумму 377 миллионов рублей. На рассмотрении в судебных инстанциях находятся еще 170 исков на общую сумму свыше 888 миллионов рублей (с учетом требований прошлых периодов).

Более 554 миллионов рублей взыскано с юрлиц-неплательщиков за электроэнергию в Чеченской Республике. В суд с начала года в отношении неплательщиков-юрлиц подано 71 исковое заявление. На сегодняшний день на рассмотрении в судах находятся 5 473 иска более чем на 155 миллионов рублей (с учетом требований прошлых периодов).

На Ставрополье "Россети Северный Кавказ" подали 21 иск на взыскание с должников-юрлиц 227 миллионов рублей за нарушение договорных обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии. Решениями суда в этом году удовлетворено 36 исков почти на 100 миллионов рублей.

В Калмыкии с юрлиц за 10 месяцев взыскано более 56 миллионов рублей долгов за поставленную электроэнергию. На рассмотрении в суде находятся еще 28 исков энергетиков более чем на 12 миллионов рублей.

Своевременное выполнение юридическими лицами договорных обязательств перед поставщиками электроэнергии и электросетевыми компаниями напрямую влияет на обеспечение стабильной работы электросетевого комплекса. Средства, которые энергетики получают за свои услуги, направляются прежде всего на своевременную подготовку энергообъектов к зиме, повышение надежности энергоснабжения жителей, строительство новых объектов. Нарушая обязательства по платежам перед энергокомпанией, потребители ставят под угрозу финансирование ремонтных программ и, как следствие, - качественное энергоснабжение населения. Сами же энергетики вынуждены изыскивать дополнительные источники финансирования, чтобы не допустить срывов проведения производственных программ.

"Чтобы вернуть средства за оказанные услуги, специалисты "Россети Северный Кавказ" вынуждены прибегать к крайним мерам, предусмотренным законодательством в борьбе со злостными неплательщиками, - обращениям в суд. На сегодняшний день эти меры по-прежнему остаются наиболее эффективным методом в работе с должниками - юридическими лицами", - отметил заместитель генерального директора по корпоративному управлению "Россети Северный Кавказ" Сергей Усевич.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"