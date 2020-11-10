На Северном Кавказе в этом году ликвидировали 35 и задержали 53 бандита

В результате скоординированных действий сил правопорядка с начала 2020 года на Северном Кавказе не допущено совершения терактов, на стадии приготовления предотвращено 15 преступлений террористической направленности. Об этом во вторник в Москве на заседании Федерального оперативного штаба заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников.

Также, по его данным, было нейтрализовано 35 и задержано 53 бандита, ликвидировано 23 ячейки международных террористических организаций, обнаружено и уничтожено более 130 схронов и тайников с оружием. "Принятые меры позволили сохранить тенденцию к стабилизации оперативной обстановки в регионе", - отметил Бортников.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Информцентре НАК, в мероприятии, которое проходило в формате видеоконференции, приняли участие члены ФОШ, полпред президента в СКФО и руководители оперативных штабов. По результатам обсуждения был определен комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности органов госвласти, сил правопорядка и оперативных штабов в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе.