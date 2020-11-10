На Ставрополье ушел из жизни глава Ипатовского городского округа

В Ставропольском крае ушел из жизни глава Ипатовского городского округа Сергей Савченко. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

"Мы потеряли хорошего человека с открытой душой, неравнодушного к проблемам и заботам своих земляков. Коренной ставропольчанин, он много лет посвятил родному краю", - заявил губернатор, принеся соболезнования родным и близким покойного.

При этом не уточняется, что стало причиной смерти. Владимиров лишь отметил, что Савченко "ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни, с которой боролся до последнего дня". Как сообщили "РГ" в муниципалитете, у главы округа были проблемы с сердцем, а некоторое время назад он перенес инфаркт.

Сергей Борисович Савченко родился 16 марта 1966 года. Школу он окончил в городе Ипатово, после чего поступил в Ставропольский политехнический институт по специальности "Эксплуатация автомобильного транспорта". На протяжении более 20 лет проработал на предприятиях края. А в 2014 перешел на работу в администрацию Ипатовского муниципального района, которую возглавил год спустя.