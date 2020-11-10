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10.11.2020 18:15
Рубрика: Общество

Эйхорния - лекарство для источников

Очистить водоемы Дагестана можно с помощью биотехнологий
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 252(8306)
В Дагестане корпорация промышленников и предпринимателей предложила оригинальное решение для очистки водоемов. Предлагается высаживать в прудах и озерах эйхорнию - растение, которое уникально тем, что в короткие сроки избавляет воду от вредных микроорганизмов.
С помощью эйхорнии в Махачкале можно спасти умирающее озеро Ак-Гель. Фото: Нурмагомед Астарханов С помощью эйхорнии в Махачкале можно спасти умирающее озеро Ак-Гель. Фото: Нурмагомед Астарханов
С помощью эйхорнии в Махачкале можно спасти умирающее озеро Ак-Гель. Фото: Нурмагомед Астарханов

В начале нынешнего года дагестанское управление Роспотребнадзора сообщило, что централизованное водоснабжение городов и районов региона обеспечивают 1642 источника, из которых не отвечают санитарным нормам 96,6 процента. Причина - отсутствие зон санитарной охраны и несоблюдение требований защиты водных объектов от загрязнений. В итоге в 2019 году качественной питьевой водой было обеспечено лишь 63,4 процента населения республики.

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
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Руководитель Корпорации промышленников и предпринимателей Дагестана Гаджи Гаджиев рассказал корреспонденту "РГ", что биотехнологии очистки водоемов давно используются в разных странах и апробированы на более чем 40 объектах в России.

Что представляет собой эйхорния? Это плавающее растение, надводная часть которого состоит из листьев и цветка, напоминающего гиацинт. В воде находятся нитевидные корни, в них и происходит основной процесс очистки, при этом удаляется множество видов болезнетворных микроорганизмов.

Для Дагестана проблема загрязненных озер и рек, откуда и берется чаще всего вода для питья, весьма актуальна. Из-за отсутствия мусорных полигонов в горных районах все отходы сбрасываются в реки, которые несут их в близлежащие озера и Каспийское море. А Канал имени Октябрьской революции на пути к Махачкале собирает различные, в том числе канализационные, стоки. Причем часть воды из него после очистки идет в квартиры махачкалинцев.

"РГ" не раз писала об озере Ак-Гель в Махачкале. Массовая застройка его берегов и слив канализационных стоков привели к тому, что в озере погибла практически вся рыба. Недавно здесь заработала уникальная плавучая солнечно-аэрационная платформа на возобновляемых источниках энергии. Она обеспечивает насыщение водоема кислородом. Аэрация, по мнению специалистов, позволит увеличить процентное соотношение кислорода, что поможет сохранить озерную экосистему. Но этого недостаточно.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости www.ria.ru
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- Эйхорнию можно высадить в озере Ак-Гель и в канале Октябрьской революции. Это не потребует больших затрат, зато результат будет наверняка. Кроме того, растение можно использовать в местах сливов канализационных стоков. Эйхорния не только очищает воду, но и обогащает ее кислородом, - говорит Гаджиев.

В пользу биотехнологий сыграют и климатические особенности южного региона. Эйхорния перестает размножаться при минусовых температурах, а такие зимы в республике очень редки.

Как отмечает Гаджиев, у растения есть еще одно неоспоримое преимущество. Водоемы, где высажена эйхорния, нужно регулярно прочищать, так как она быстро размножается. Зеленая масса может стать хорошей кормовой базой для домашнего скота.

- Тем более что эйхорния отлично гранулируется, - продолжает предприниматель. - В Дагестане много лет борются с опустыниванием земель в северной части республики. В этом году забили тревогу - нет корма для скота. Эйхорния помогла бы частично снять эту проблему.

Все обращения, которые на протяжении ряда лет направлялись властям республики, пока не дали результатов. Гаджи Гаджиев не отчаивается - он подготовил очередной проект спасения водоемов и направил его в адрес нового руководства Дагестана. Осталось подождать ответа. .

Тем временем

Министр строительства и ЖКХ республики Малик Баглиев на днях рассказал о реализации проекта "Мой Дагестан - моя вода". В 2017 году по нему было профинансировано семь объектов на 122 миллиона рублей, в 2018-м количество сооружений выросло в полтора раза, а сумма выделенных средств - в 6,6 раза. В 2019-м в список вошло уже 48 объектов на два миллиарда, в 2020-м - 107 сооружений на четыре миллиарда. Главной проблемой, по словам профильного министра, является отсутствие инфраструктуры для транспортировки и очистки, что приводит к локальному дефициту качественной питьевой воды.

Как сообщила общественный координатор проекта и депутат Народного Собрания РД Анна Безрукова, до конца нынешнего года планируется ввести в эксплуатацию 37 объектов водообеспечения. Таким образом, в этом году более 400 тысяч дагестанцев получат качественную питьевую воду.

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