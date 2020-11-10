Парламент Северной Осетии принял сразу несколько законов, регламентирующих создание в республике зоны приоритетного экономического развития (ЗПЭР). Документы разработаны минэкономразвития РСО - Алания по инициативе главы региона.

Речь идет о создании в Осетии особой экономической зоны со значительными налоговыми льготами для предпринимателей. Однако пока в документах много белых пятен.

При разработке юридической базы для экономической зоны за основу взяли действующий в республике с 2008 года региональный закон "О зонах приоритетного экономического развития". В нем довольно много размытых и неточных формулировок. Фактически это сводило на нет его применение в реальном экономическом секторе. Новые дополнения кардинально изменили ситуацию.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в минэкономразвития Северной Осетии, территория ЗПЭР расположится в двух районах республики - Ирафском и Алагирском. Предприниматели, которые решат открыть здесь новые производства, получат льготы на региональные акцизы и обязательные взносы. В частности, бизнесмены освобождаются от уплаты единого сельскохозяйственного налога (сейчас его размер составляет в РСО -Алания шесть процентов). Налог на имущество организации снизят в зависимости от его кадастровой стоимости на 1,6-2,2 процента. Предприятия, использующие упрощенную систему налогообложения, будут платить один процент вместо шести или пять вместо 15 (если работают по схеме "доходы минус расходы"). Преференции даются также и по транспортному налогу, который будет рассчитываться с учетом марки, модели автомобиля и мощности двигателя. В итоге, согласно оценкам самих бизнесменов, резиденты экономической зоны могут сэкономить до 20-25 процентов прибыли.

- Цель приоритетных зон - привлечь индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к созданию новых производств, - рассказывает министр экономического развития РСО - Алания Казбек Томаев. - У нас уже сформирован предварительный перечень, в который вошли пять потенциальных резидентов. Проекты, которые они готовы реализовать, - это швейное производство в Мизуре, переработка молока в Унале и обработка камня в Ирафском районе. Первыми кандидатами в получатели налоговых льгот являются предприятия промышленности, сельского хозяйства и туризма. И во всех случаях речь идет именно о создании новых производств.

Но пока в правительстве республики не могут ответить на вопрос, очень интересующий предпринимателей: "Что подразумевается под формулировкой "новые проекты"? Это только-только образовавшееся ИП и юрлица или же бизнес, организованный не позднее чем год назад? Это принципиальный момент, так как он определяет, кто может попасть в число резидентов. Поэтому, по всей видимости, минэкономразвития региона предстоит подготовить еще ряд разъясняющих нормативных актов.

Бизнесмены, которые создают предприятия в Алагирском и Ирафском районах и могут претендовать на налоговые льготы, оценивают инициативу положительно, если только воплощать в жизнь ее будут так, как анонсируется. Ведь она может дать мощный экономический эффект.

- К строительству в горной местности завода по переработке молока мы приступили в начале этого года, - рассказывает директор предприятия, расположенного в селении Нижний Унал Алагирского района, Руслан Цагараев. - Столкнулись с рядом сложностей, которые были связаны в основном с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями. Мощность завода составит пять тонн молока в сутки. Будем выпускать весь перечень кисломолочной продукции, в том числе сыры. Есть договоры на поставку в крупные сетевые магазины, такие так "Магнит", "Метро", "Дикси". Но на данный момент для нас главной проблемой является отсутствие очистных сооружений и газификации села, где находится завод. Инженерные коммуникации обещают провести до конца этого года, и тогда мы сможем начать работу. Все остальное уже готово. Налоговые льготы, которые планируется ввести в этой экономической зоне, для нас очень важны. По подсчетам, мы сможем сэкономить несколько миллионов рублей на старте. Но остается много неясных моментов. Например, непонятно, на какой срок предприятия получат преференции: по одним данным, на три года, по другим - на пять лет.

Проблемой, по словам Руслана Цагараева, стал нерешенный вопрос с уплатой региональной части НДС. Его положительное решение позволит бизнесу экономить 25 процентов валовой прибыли.

- Проект организации переработки диорита мы начали в этом году, - рассказывает учредитель предприятия, расположенного в Ирафском районе, Виктор Ваниев. - Диорит - это декоративный облицовочный камень, который в обиходе люди иногда называют гранитом, путая его с известным минералом. На практике диорит еще более износостойкий. Инвестиции в завод составят около 150 миллионов рублей. Предприятие уже включили в число резидентов зоны приоритетного экономического развития, но, если честно, для себя я пока не решил, насколько помощь окажется полезной. Не знаю, сколько смогу выиграть, участвуя в ЗПЭР. Но работать будем в любом случае - с налоговыми льготами или нет. Могу с уверенностью сказать, что сейчас власти очень лояльны к предпринимателям. Еще пять лет назад такого не было. Вряд ли я бы смог заниматься этим бизнесом тогда.

Кстати

Помимо предприятий сельского хозяйства, туризма и промышленности, льготы в ЗПЭР могут получить производители продуктов, напитков, одежды, а также компании, занимающиеся наукой. Востребовано и предоставление бытовых услуг. Всего 36 сфер бизнеса.