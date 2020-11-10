Владельцам самостроев на Северном Кавказе могут выделить новые участки

На Кавказе почти все регионы выступили с намерением развивать туристические кластеры. Но в большинстве уникальных мест, которые могут претендовать на место ведущих курортов, остро стоит проблема самостроев.

На Домбае и Эльбрусе, где должны были бы быть нижние деревни курорта, "такая конгломерация настроек - без разрешений, без проектов, кто вдоль, кто поперек, кто наискосок. Но приходить туда с бульдозером - плохая история", считает вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он поручил Минэкономразвития провести инвентаризацию и найти приемлемое решение для каждого владельца самостроя.

"В конце концов, можно принять отдельное решение. Например, выделить им бесплатно земельный участок и обеспечить льготным финансированием, чтобы они понимали, что могут строиться, что это будет их законная земля. Создать для них условия, чтобы они построились, не потеряли свой бизнес, но уже строить в едином архитектурном стиле. Если мы этого не сделаем, никакой системный инвестор туда не зайдет", - уверен вице-премьер.

Полный текст делового завтрака с заместителем председателя правительства - полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым читайте в ближайшем номере "РГ".