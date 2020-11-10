Владельцам самостроев на Северном Кавказе могут выделить новые участки

Новости

В троллейбусном депо Ростова произошел пожар 11:44
В "Газпроме" подтвердили намерение повысить цены на газ для Польши 11:38
Китайские истребители установили рекорд 11:37
Эксперты рассказали, с чем связано резкое увеличение числа вакансий в РФ 11:35
Жители Литвы перед карантином оставили в барах вдвое больше денег 11:30
В Москве зарегистрировано 5902 новых случая COVID-19 11:26
В России впервые вышло руководство по работе с волонтерами в хосписе 11:17
Власти Ливана вводят повторный локдаун в стране с 14 по 30 ноября 10:57
В ГД предложили ввести налоговый вычет на услуги психологов 10:50
У хоррора "Тихое место" появится спин-офф 10:47
Главный микробиолог Минздрава рассказал об опасности антибиотиков 10:44
Население Эстонии за время независимости уменьшилось на 15% 10:30
Открыт прием заявок на возврат денег за билеты на Олимпиаду в Токио 10:12
Три провинции Таиланда пострадали от наводнения 10:10
Экстремальный полет румынского МиГ-21 сняли на видео 10:03
Украина хочет ввести санкции против Никарагуа за открытие консульства в Крыму 10:01
Еще 3663 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:44
Эксперт: Контактные линзы не снижают риск заражения коронавирусом 09:32
Мошенники предлагают россиянам заработать на нефти и газе 09:05
Доктор объяснил, почему важно увлажнять воздух во время эпидемии 08:58
МИД РФ оценил признание Азербайджаном вины в уничтожении российского Ми-24 08:56
Бразильский Джон Леннон совершил дерзкий побег из полицейского участка 08:43
Песков рассказал о работе над договоренностью по Карабаху 08:32
Врач объяснила, какой признак на лице требует срочной помощи 08:26
Москву отметили международной премией за достижения в городском развитии 08:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
10.11.2020 11:00
Рубрика: Экономика

Владельцам самостроев на Северном Кавказе могут выделить новые участки

Текст: Елена Березина
На Кавказе почти все регионы выступили с намерением развивать туристические кластеры. Но в большинстве уникальных мест, которые могут претендовать на место ведущих курортов, остро стоит проблема самостроев.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

На Домбае и Эльбрусе, где должны были бы быть нижние деревни курорта, "такая конгломерация настроек - без разрешений, без проектов, кто вдоль, кто поперек, кто наискосок. Но приходить туда с бульдозером - плохая история", считает вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он поручил Минэкономразвития провести инвентаризацию и найти приемлемое решение для каждого владельца самостроя.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Трутнев: Дальневосточникам могут выделить участки для любительского лова

"В конце концов, можно принять отдельное решение. Например, выделить им бесплатно земельный участок и обеспечить льготным финансированием, чтобы они понимали, что могут строиться, что это будет их законная земля. Создать для них условия, чтобы они построились, не потеряли свой бизнес, но уже строить в едином архитектурном стиле. Если мы этого не сделаем, никакой системный инвестор туда не зайдет", - уверен вице-премьер.

Полный текст делового завтрака с заместителем председателя правительства - полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым читайте в ближайшем номере "РГ".

В регионах Экономика Туризм СКФО Развитие туризма в России

Главное сегодня

Россия направила в Нагорный Карабах почти 2 000 миротворцев
Названы имена участников геноцида на Дону в 1942-1943 годах
Российский вертолет Ми-24 сбит из ПЗРК на юге Армении
Врач оценил вероятность новой волны коронавируса
Главный микробиолог Минздрава рассказал об опасности антибиотиков
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения