С 2021 года россияне смогут распоряжаться частью средств местной казны. Федеральные акты о внесении изменений в Бюджетный кодекс и закон о местном самоуправлении уже подписаны президентом страны. Речь идет о так называемом инициативном бюджетировании, механизмы которого на Ставрополье используют уже не первый год.

- У граждан появляется возможность влиять на то, куда будут потрачены государственные средства. Ставропольский край - это регион, где механизмы инициативного бюджетирования начали использовать более 10 лет назад, - пояснил руководитель Центра инициативного бюджетирования НИФИ министерства финансов РФ Владимир Вагин.

За период действия программы местных инициатив в крае реализовали около 1100 проектов.

- Другими словами, решили 1100 проблем. Финансирование за все время составило около трех миллиардов рублей. И сейчас мы каждый год выделяем от 300 до 400 миллионов из краевых средств, - сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров. - Ежегодно реализуем около 250 проектов.

Поправки в закон предполагают использование денег именно из местных бюджетов. Гражданам предлагается разрабатывать проекты благоустройства своих сел, городов или округов. У чиновников будет месяц на их рассмотрение.

- Новые положения федерального закона о местном самоуправлении помогут оперативно решить наиболее острые проблемы, - считает заместитель председателя правительства - министр финансов Ставропольского края Лариса Калинченко. - Инициативное бюджетирование уже переросло местную практику, дополнившись и разнообразными региональными практиками, и внушительным международным опытом.

Например, одним из самых успешных муниципалитетов мира в плане вовлечения жителей в проекты инициативного бюджетирования стал португальский город Кашкайш. Его жительница Фатима Энрикес рассказала, что первым реализованным проектом стала детская спортивная площадка в густонаселенном квартале.

- Было очень сложно привлечь внимание жителей к этой программе, но когда они увидели результат, то начали предлагать свои проекты. Для нашего города эта программа стала народной, - рассказала Фатима Энрикес.

По мнению экспертов, граждане не просто могут, но и должны участвовать в формировании расходной части бюджета и заботиться о своих населенных пунктах. Как считает председатель общественной организации Ставрополья "Наша инициатива" Александр Куриленко, большинство проектов будут касаться благоустройства городов. Скорее всего, появится много инициативных групп локального уровня, которые будут бороться за изменения в их районах.

- Сейчас администрации в основном уделяют внимание реконструкции общественных пространств и парков. А местным жителям хочется, чтобы улучшения затронули и придомовые территории, - считает Куриленко.

Председатель организации в беседе с корреспондентом "РГ" подчеркнул, что просьб от граждан поступает много, но не хватает инструментов для их выполнения.

- Ресурсов тоже недостаточно. Бюджеты городов еще позволяют что-то делать, а в малых населенных пунктах ситуация значительно хуже. Там власти стараются уйти от дефицита в казне, но удается это с трудом. В любом случае благодаря новым изменениям получится сделать намного больше, чем сейчас, - отметил Александр Куриленко.

Ставрополье в 2006 году стало первым субъектом РФ, где стали поддерживать местные инициативы. Чаще всего они касались объектов культуры, спорта, дорог, благоустройства населенных пунктов. В 2017-м программу распространили на весь край, соответственно, увеличилось ее ежегодное финансирование.

Десятки тысяч жителей лично участвуют в благоустройстве общественных мест, ремонте местных ДК, спортплощадок и других социальных объектов. К решению приоритетных задач активно привлекают местный бизнес. В общей сложности вклад предпринимателей уже достиг 200 миллионов рублей. Инициатива города Новоалександровска - ремонт ДК - вошла в число лауреатов Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования.

А в селе Татарка Шпаковского района большинство местных жителей поддержали строительство пешеходной дорожки на улице Чехова. Она обошлась почти в два миллиона рублей, из которых 1,4 миллиона выделил краевой бюджет. По этой дорожке жители Татарки теперь ходят в школу, детский сад, амбулаторию, на почту.

В селе Красноярском благодаря программе обустроили спортивную площадку, установили рядом с ней 28 антивандальных тренажеров под навесами. Жители Курсавки и Крымгиреевского проголосовали за благоустройство парковых зон и затем сами участвовали в нем. Как отметил глава Курсавского сельсовета Александр Гулый, владельцы расположенных рядом с парком магазинчиков и кафе тоже присоединились к проекту и благоустроили свои территории. Кроме того, предприниматель Михаил Параскевич за свой счет установил в центре села фонтан с подсветкой.

В сентябре 2020 года краевая конкурсная комиссия оценила 299 инициатив из разных районов региона, в итоге 159 населенных пунктов получат субсидии на общую сумму 300 миллионов рублей.

А как у соседей

В Дагестане также работает республиканская программа "Местные инициативы", предполагающая реализацию социально значимых муниципальных проектов. В этом году ее финансирование составит 269,6 миллиона рублей: из региональной казны выделят 181,5 миллиона, из муниципальных бюджетов - 28,1 миллиона, еще 60 миллионов - средства меценатов. Конкурсный отбор прошли 73 проекта строительства и обустройства спортивных сооружений, учреждений культуры и образования, благоустройства скверов, ремонта объектов водоснабжения. В 2019 году по данной программе было реализовано около 100 проектов на общую сумму свыше 416 миллионов рублей.

Схема работы нового механизма

Со следующего года жители края, объединившись в инициативную группу с количеством участников не менее 10 (старше 16 лет), смогут выдвинуть на рассмотрение территориальной администрации инициативный проект решения каких-либо вопросов местного значения. Документ должен включать план действий, предварительную смету, планируемые сроки реализации проекта.

Администрация в установленном локальными правовыми актами порядке рассмотрит проект, поддержит его, при необходимости доработав вместе с инициативной группой, или откажет в его реализации, если его невозможно воплотить. Средства будут выделяться из местного бюджета, вместе с тем приветствуется участие населения - деньгами, трудом или имущественным взносом. Также у граждан есть право контролировать ход реализации проекта.