Французские парфюмеры создали духи с ароматом Коми

Французский парфюмерный дом Buly 1803 выпустил новый аромат Eau Triple Forêt De Komi. Источником вдохновения для создателей стала природа Республики Коми.

Как следует из описания на сайте компании, парфюм позволит ощутить себя в таинственных лесах Коми, прогуляться по вечнозеленым лесам побережья русского Севера. В духах можно ощутить нотки шалфея, фиалки, а также мокрой земли после дождя. Покупательницам обещают запах леса, оттенки меда, подснежника и мха, а также минеральные ноты.

В поддержку нового аромата парфюмерный дом снял ролик с панорамами Республики Коми.