Хоккеисту череповецкой "Северстали" выбили зубы во время матча

Хоккейный матч "Северстали" и "Барыса" закончился не только поражением череповецкой команды, но и серьезной травмой игрока Антона Сизова. Он лишился нескольких зубов, сообщает официальная группа ХК в соцсети.

Во время матча шайба, посланная нападающим "Барыса", сначала угодила в клюшку Сизова, а потом отскочила ему прямо в лицо. После такого блокированного броска защитнику выбило зубы. Сейчас он находится в больнице.

Матч закончился поражением "Северстали" со счетом 1:3. В настоящее время команда занимает четвертую строчку в западной конференции. Всего на одно очко отстает московское "Динамо".

Будет ли играть в ближайшей встрече с этой командой Антон Сизов, в клубе пока не сообщают.