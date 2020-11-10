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10.11.2020 09:52
Рубрика: Происшествия

Хоккеисту череповецкой "Северстали" выбили зубы во время матча

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

Хоккейный матч "Северстали" и "Барыса" закончился не только поражением череповецкой команды, но и серьезной травмой игрока Антона Сизова. Он лишился нескольких зубов, сообщает официальная группа ХК в соцсети.

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Во время матча шайба, посланная нападающим "Барыса", сначала угодила в клюшку Сизова, а потом отскочила ему прямо в лицо. После такого блокированного броска защитнику выбило зубы. Сейчас он находится в больнице.

Матч закончился поражением "Северстали" со счетом 1:3. В настоящее время команда занимает четвертую строчку в западной конференции. Всего на одно очко отстает московское "Динамо".

Будет ли играть в ближайшей встрече с этой командой Антон Сизов, в клубе пока не сообщают.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Спорт Хоккей Клубные турниры Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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