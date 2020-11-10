В петербургских ресторанах и event-агентствах затишье. Если в прошлые годы к десятым числам ноября многие залы были уже забронированы под корпоративы, а шоу-программы расписаны до конца новогодних каникул, то сейчас бизнес находится в тревожном ожидании и не спешит заключать договоры. Вроде бы прямого запрета на проведение новогодних корпоративов нет, но степень неопределенности зашкаливает.

Порядок проведения корпоративных праздников, который действовал еще год назад, сегодня безвозвратно ушел в прошлое. Фото: Сергей Николаев/РГ

- У нас новогодние корпоративы каждый год начинали бронировать с августа. В этом году заявок практически нет. Все ждут, - констатирует Елена Волонихина, владелица кулинарной студии "Вкусотеррия".

Предпринимательница полагает, что в декабре корпоративы все же состоятся, правда, их будет меньше, чем обычно, и договоры будут заключаться в последний момент. Волонихина говорит, что сейчас так бронируют банкеты. Если раньше праздники, например свадьбы, заказывали за месяц вперед, то теперь - за три-пять дней. Также впритык клиенты заказывают и шоу-программу.

Особое внимание обращается на форс-мажор. Предпринимательница отмечает, что заказчики, пусть даже и приходят в последний момент, но просят включить в договор пункт о возврате средств на случай, если ресторан вдруг закроют.

О том, что такая тенденция есть, сообщила "РГ" и Екатерина Новикова, директор рекламного агентства "Смартактив". В частности, по словам эксперта, пункты, касающиеся форс-мажора, всегда прописываются индивидуально, но в целом как заказчик, так и подрядчики себя подстраховывают, указывая в договорах компенсацию фактически понесенных затрат. Но заказов, по оценке Новиковой, значительно меньше, чем в прошлые годы.

- Наши заказчики в основном отказываются от мероприятий в этом году, а некоторые оттягивают решение до последнего, не понимая, стоит ли проводить в этом году корпоративы и в каком формате, - констатирует Новикова.

По словам эксперта, в event-индустрии наметился еще один тренд: от исполнителей требуют обеспечить заказчику не только банкет и шоу-программу, но и предварительное тестирование на коронавирус. Тесты регулярно должны сдавать и участники шоу-программы. Если ведущий или артист заболеет, то агентства будут предлагать замену.

Стоит отметить, что сейчас немногочисленные бронирования касаются в основном залов до 50 мест, больше - нельзя, получается массовое мероприятие, а они сейчас под запретом.

Но даже если на банкете заявлено менее 50 человек, статус у этого мероприятия получается весьма сомнительный. Дело в том, что пункт 2.1.18 постановления правительства N 121 вводит запрет на деятельность в области отдыха и развлечения на территории объектов общественного питания. То есть в ресторан сейчас можно прийти исключительно для ужина, но никак не развлечения ради. А в пункте 2.5.10 содержится указание, что предприятие общепита должно обеспечить социальную дистанцию посетителям.

Все это делает корпоратив с большими столами и танцами до упаду технически невозможным.

Новогодние корпоративы каждый год начинали бронировать с августа. В этом году заявок практически нет

Более того, постановление рекомендует организациям и ИП до 29 ноября 2020 года приостановить организацию и проведение любых досуговых и торжественных мероприятий с очным присутствием физических лиц. Что будет дальше?

В петербургском управлении Роспотребнадзора "РГ" сообщили, что все будет зависеть от эпидемической ситуации. В ведомстве говорят, что возможны все сценарии, в том числе продление или усиление ограничений, если число заболевших будет расти. Ясность должна наступить в конце ноября.

Тем не менее в петербургском управлении Роспотребнадзора обращают внимание на то, что правительство города рекомендовало всем структурам до 15 января воздержаться от торжественных мероприятий с очным присутствием, и если уж компания решила провести что-то такое, то случай должен быть исключительный и санкционированный городскими властями.

В этих условиях большие компании переходят в онлайн-формат, говорит Антон Зима, представитель event-агентства Advanza.

При этом, по словам эксперта, бюджеты онлайн-корпоративов сопоставимы с офлайновым.

- Если раньше большая часть средств тратилась на декорации и площадку, то сейчас главные расходы идут на контент: крупные бренды хотят видеть известных ведущих и звезд, - говорит Антон Зима.

Марина Кирзнер, руководитель направления онлайн-мероприятий Granatum Solutions, не согласна с этим утверждением, по ее оценкам, дистанционный корпоратив будет дешевле офлайнового, особенно для компаний с большим числом филиалов в разных регионах страны. При этом позвать на такой корпоратив можно будет всех сотрудников, а не только отличившихся.

Александр Санин, основатель и генеральный продюсер студии продакшн Sanin delaet video, говорит, что в принципе индустрия корпоративных мероприятий с весны адаптировалась к различным онлайн-форматам. Заказчикам предлагают онлайн-концерты, массовые видеоконференции, видеобары, онлайн-шоу и игры, большой популярностью пользуются групповые чаты.

Карина Абдуллаева, руководитель event-практики коммуникационного агентства PR Partner, отмечает, что, несмотря на массовый уход в Сеть, компании все же пытаются сохранить элементы традиционного банкета. В частности, популярна услуга банкета на "удаленке", когда праздничные угощения привозят сотрудникам на дом в одно время. Также набирают популярность различные подарки, кто-то готов прислать сотрудникам сувенирную продукцию с логотипом своей компании, кто-то - электронный сертификат.

В целом, как говорят эксперты, компании не готовы отказаться от новогодних поздравлений: год выдался слишком тяжелым и бизнес ищет возможности подбодрить своих сотрудников.

Мнение

(Комментарий подготовлен РИА ТОП68, Тамбов)

Анна Яркина, руководитель агентства "On event":

- В среднем спрос на организацию корпоративов уменьшился на две трети. В прошлом году на данное время уже практически все корпоративные даты были заняты.Тамбовчане готовятся к праздникам с опаской, и даже постоянные клиенты не спешат бронировать места и даты. А те, кто решился заранее организовать праздник, просят добавить в договор пункт, по которому организаторы вернут деньги, если работу кафе или банкетных залов ограничат из-за коронавируса. Некоторые организации, например, медицинские, уже отказались или планируют отказаться от корпоративных мероприятий. Но несмотря на непредсказуемую эпидемиологическую ситуацию, провести торжество пока возможно.

(Комментарий подготовлен газетой "Вы и Мы", Обнинск, Калужская область)

Геннадий Артемьев, председатель Обнинского городского собрания:

- О проведении корпоратива для депутатов не думали - даже в голову не приходило. Какие праздники, если пандемия! В такой сложной обстановке мы ничего не планировали и не обсуждали. Корпоратив в пандемию - ну куда? Это мое личное мнение, и думаю его поддержат коллеги. Но, если к Новому году коронавирус окончится, то может быть подумаем…

Евгений Жабчик, управляющий ночного клуба "Ритм":

- Если в прошлом-позапрошлом году в это время я уже встречался с крупными компаниями, вел переговоры о корпоративах и мы уже знали какие будут бюджеты и кого из артистов приглашать, то в этом году полнейшая тишина. Я разговаривал на эту темы с диджеями, которые играют не только у нас, но и в московских клубах - у них такая же ситуация. Даже у самого востребованного их них, который участвует в мероприятиях совместно с ведущим, до 31 декабря нет ни одного корпоратива. Как правило, заказчики всегда хотят провести новогодние гуляния в пятницу-субботу. То есть в этом году самыми "горячими" датами были бы 18-19 и 25-26 декабря. И у нас все свободно. Думаю, дело в том, что мы являемся одной из самых крупных площадок в городе, у нас проводят корпоративы для 500-700 человек. Думаю, в других заведениях, с другим форматом, где проводят праздники для 20-40 человека, ситуация иная. Впрочем, при желании заказчики могли бы "разбить" празднование на несколько дней, допустим, по 50-100 человек. Так у нас уже проводились новогодние мероприятия для крупных предприятий города. Но если честно, в целом, я не знаю какое чудо должно произойти, чтобы в начале декабря кто-то все же решился устроить корпоратив.

Сергей Носов, директор бара-ресторана LOFT:

- У нас есть предварительные заказы на середину-конец декабря. Будут ли они реализованы - зависит от решения региональных властей, не закроют ли они общепиты. С наших клиентов мы не берем предоплату, отношения строятся на доверии, так как компании уже не первый год проводят у нас свои мероприятия. Но если в последний момент корпоратив придется отменить, мы, конечно, вернем все деньги. У нас никогда не было предновогоднего ажиотажа, так как мы не все корпоративы берем - редко закрываем ресторан под какую-то компания. А небольшие корпоративы по 15-20 человек проходят в текущем режиме. Но интереса, переговоров и заявок действительно стало меньше по сравнению с прошлым годом.

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