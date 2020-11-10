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10.11.2020 17:15
Рубрика: Культура

На фестивале Достоевского впервые показали кукольный спектакль

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В Новгородской области проходит XXIV Международный фестиваль Ф.М. Достоевского, уникальный театральный смотр спектаклей по произведениям нашего классика.
Владимирский театр кукол привез на фестиваль Достоевского в Великий Новгород премьеру "Белые ночи". Фото: Пресс-служба Новгородского театрально-концертного агентства Владимирский театр кукол привез на фестиваль Достоевского в Великий Новгород премьеру "Белые ночи". Фото: Пресс-служба Новгородского театрально-концертного агентства
Владимирский театр кукол привез на фестиваль Достоевского в Великий Новгород премьеру "Белые ночи". Фото: Пресс-служба Новгородского театрально-концертного агентства

Впервые за всю историю (а фестиваль ведет ее с 1992 года) здесь показали кукольный спектакль - Владимирский областной театр кукол привез премьеру "Белые ночи".

Фото: Пресс-служба Новгородского театрально-концертного агентства
В Новгородской области пройдет театральный фестиваль Достоевского

Эту лирическую повесть Достоевский назвал сентиментальным романом. На фоне романтических белых ночей Петербурга разворачивается трогательная история любви. Два главных героя - Мечтатель и Настенька, а еще третий персонаж - прекрасный город на Неве, собеседник и старый приятель рассказчика. Образ Петербурга - в сценографии. Случайная встреча на набережной молодого чиновника и юной Настеньки, развитие их чистых отношений - и красота петербургских каналов, мостов. Мечтатель влюбляется в девушку, а она откровенно посвящает его в свою историю любви к Постояльцу (Жилец, Тот, кого ждала Она), относится к нему как к брату.

Звучит классический текст: "Была чудная ночь, такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель. Небо было такое звездное, такое светлое небо, что взглянув на него, невольно нужно было спросить себя: неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди?"

Несмотря на то, что кукла очень маленький театральный персонаж, над каждым персонажем работают два актера, а то и три одновременно. Один создает текстовую характеристику образа - озвучивая его, другой ведет куклу, оживляя ее, а третий - на подмоге, помогая в сложных моментах управлять куклой. Такое непростое ремесло...

Изумительные куклы, декорации и костюмы выполнены в художественной мастерской театра.

Поставила спектакль Марина Протасова, главный режиссер театра. Корреспондент "РГ" спектакль посмотрела и расспросила режиссера о работе.

Прежде я видела ваш спектакль "Матренин двор" по рассказу Солженицына. Решили поставить еще один спектакль для взрослого зрителя?

Марина Протасова: Достоевский - один из важных для меня писателей в русской литературе. Да, мы ставили Салтыкова-Щедрина, Солженицына, но Достоевский! Как посягнуть на такую глыбу?! Видимо, помог наш с Наташей сибирский характер (мы родились в Сибири). Наталья Крутова - художник-постановщик спектакля, она закончила художественно-постановочный факультет ЛГИТМИКа, работала в качестве художника-постановщика в разных театрах кукол Санкт-Петербурга, а сейчас - в БДТ имени Товстоногова, в художественных мастерских. На мой взгляд, это произведение, одно из самых лиричных, как нельзя лучше подходит для того, чтобы заинтересовать молодых зрителей творчеством Достоевского. Мы работаем в детском театре и, взяв для постановки "Белые ночи", конечно, думали о том, что наш зритель должен понять и принять нас.

История из жизни молодого человека, живущего в своих мечтах, в своем замкнутом мире, как в хрупкой скорлупке. Он понимает, что так нельзя, но не может, не умеет жить по-другому. Да, во времена Достоевского не было интернета, и его современники не топили себя в соцсетях, но как схожа ситуация с днем сегодняшним! Сколько важных вопросов, касающихся очень личной, интимной жизни, измучивают головы молодых людей. Не на все вопросы можно получить ответы в гугле, да и надо ли доверять личное бездушному, бездуховному интернету?

Задачу поставили непростую - соединить мир Достоевского, жившего в 19 веке, и наш современный мир. Чтобы зрители не только смотрели, но и слушали классический текст.

Мы чуть ли не всем театром читали вслух повесть - и по одному, и в диалогах. Оказалось, это так красиво! Просто заслушаешься. И я поняла, что этот текст должен обязательно звучать, чтобы его было как можно больше. Причем он должен быть так записан, чтобы дети его понимали, текст ведь непростой. Отсюда и придуманный книжный магазин на сцене, отсюда и молодые герои - парень и девушка, которые на скамейке читают книгу, именно "Белые ночи". Наташа петербурженка, любит свой город, поэтому придумала нам знаменитый Дом Зингера (Дом книги на Невском), один из символов Петербурга, и известную многим кофейню…

И как приняли спектакль молодые зрители?

Марина Протасова: Мы сыграли дома премьеру три раза, на один спектакль пригласили студентов музыкального колледжа, на второй - студентов колледжа культуры, а на третий пришла разная публика. Зал у нас небольшой, рассчитан на 280 зрителей, а сегодня нам разрешена только "шахматная рассадка". Постановку приняли очень хорошо, пронзительная тишина была на протяжении всего действия (спектакль идет 65 минут), и было видно, что ребятам понятно и интересно.

Р. S.

На фестивале Достоевского спектакль из Владимира приняли тоже хорошо.

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