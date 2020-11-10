На Ленинградской АЭС навсегда остановили второй энергоблок

На Ленинградской атомной электростанции остановлен 2-й энергоблок РБМК-1000. В ближайшее время его начнут выводить из эксплуатации, сообщает пресс-служба "Росэнергоатома".

Этот энергоблок успешно проработал 45 лет, сейчас ему на смену приходит новый - ВВЭР-1200.

Вывод из строя энергоблока проводится в несколько этапов. Сейчас сам реактор заглушен, а энергоблок отключили от единой энергосистемы России. Далее четыре года там будут вырабатываться остатки ядерного топлива, все это время энергоблок будет считаться находящимся в эксплуатации, но без генерации.

Два года назад по этой же схеме был остановлен 1-й энергоблок. Все эти операции потребитель не заметит. Уже сейчас начата эксплуатация энергоблока ВВЭР-1200. Он на 20 процентов мощнее, а срок службы оборудования, которое не требует замены, составляет 60 лет, что в два раза больше, чем на энергоблоке предыдущего поколения.

Сейчас за счет атомной энергетики обеспечивается 56 процентов энергопотребления в Петербурге и Ленобласти. Ожидается, что после окончательного ввода в строй двух энергоблоков, этот показатель может достигнуть 62 процентов.