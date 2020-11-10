Названы лауреаты всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"

Правительство РФ утвердило лауреатов всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика". В этом году победителями стали 30 муниципальных образований из 20 российских регионов. Среди них - два представителя Северо-Западного федерального округа, город Гусев Калининградской области и архангельский Новодвинск.

Конкурс проводится с 2017 года. Его цель - распространить лучшие практики местного самоуправления на все российские муниципалитеты, поощрив лидеров. Поощрение, кстати, весьма существенное. Фонд премирования в этом году составляет один миллиард рублей.

В номинации "Умный город" заявки подали 59 муниципалитетов из 28 регионов. Призерами стали три города - Железноводск Ставропольского края, Саров Нижегородской области и Гусев Калининградской области.

Согласно условиям конкурса, проекты должны были соответствовать стандартам Минстроя России по внедрению цифровых технологий и платформенных решений "Умного города" в городской инфраструктуре. В числе других требований - направленность на решение конкретных острых проблем горожан, масштабируемость, высокая степень технологической готовности.

Так, Гусев реализует проект "Цифровой муниципалитет". Платформа призвана собирать и систематизировать сведения из различных информационных систем. Она позволяет отслеживать данные в режиме онлайн и структурировать их в форме отчетов по основным направлениям, значимым для города.

Речь идет о современной городской среде, управлении объектами ЖКХ и иных городских инфраструктур, в том числе о мониторинге и сборе показаний приборов учета. Кроме того, умная система позволит автоматизировать работу с обращениями граждан. Город, занявший в конкурсе третье место, получит 30 миллионов рублей. Эти деньги Гусев планирует направить на дальнейшее развитие "Цифрового муниципалитета".

- В краткосрочной перспективе усовершенствуем систему мониторинга показаний приборов учета, - сообщил заместитель главы администрации Гусевского городского округа Алексей Родин. - Если датчик информирует об отклонении от нормативов и переходит в "красную зону", уведомление в автоматическом режиме поступит в единую диспетчерскую службу и организацию, обслуживающую данный объект ЖКХ. Это позволит нам предотвращать аварии, действуя на опережение. Кроме того, в ближайших планах - автоматическая отправка информации жителям муниципалитетов о неполадках в коммунальных и инженерных сетях. Пришел человек домой с работы, у него нет воды, а он заранее знает, почему ее отключили и когда ситуацию исправят. В долгосрочной перспективе надеемся создать специальное мобильное приложение, которое значительно упростит обратную связь между гражданами и муниципалитетом.

Город Новодвинск Архангельской области занял первое место в номинации "Укрепление межнационального мира и согласия". Проекты, направленные на межнациональную интеграцию, реализуются здесь на протяжении нескольких лет. В городе действуют кружки и клубы по изучению истории и культуры Поморья, творческие объединения, деятельность которых направлена на сохранение традиций Русского Севера.

Отдельного внимания экспертов удостоился проект "Новодвинск как колыбель поморской варежки" народной студии орнаментального вязания "Нить Ариадны". Его цель - сохранение и развитие орнаментального вязания поморских варежек. Это художественное ремесло является своеобразным памятником народной культуры Поморья.

Прямая речь

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ:

- Такие конкурсы очень важны для развития российских городов. Они нацелены в первую очередь на удовлетворенность людей своими населенными пунктами, поселками, городами. Чем больше будет местных решений по управлению, тем качественнее будут жить люди. Для того чтобы поддержать местные инициативы, в этом году до одного миллиарда рублей был увеличен призовой фонд конкурса.