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10.11.2020 13:26
Рубрика: Общество

Петербургские конструкторы создали роботов-сортировщиков мусора

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

Роботы-сортировщики, разработанные инженерной командой петербургского Планетария 1, вскоре массово "выйдут на работу" на нескольких заводах Москвы, Московской области, Северной столицы, Тюмени.

В региональных библиотеках робот советует книги и проводит экскурсии

Ученые подсчитали: один такой робот может заменить собой троих-шестерых работников и выбрать на сортировке пластиковых бутылок, алюминиевых банок и прочего мусора, подходящего для вторичной переработки, на сумму в 400-800 тысяч рублей. И это за месяц! Искусственный интеллект, обученный на нескольких десятках тысяч фотографий, позволяет различать роботу даже смятые и запачканные предметы, движущиеся по ленте конвейера. Роботизированная система способна выделять из мусора 42 класса предметов, при этом обладая еще и навыком их сортировки по цвету.

- Начало поставок наших роботов - важный этап к достижению поставленной цели: сделать процесс сортировки мусора экономически выгодным. Чтобы мусор можно было отправлять в переработку, а не сжигать или захоранивать. Мы считаем, что всю рутинную работу вполне могут выполнять роботы, а человек должен заниматься творчеством и креативным трудом, - подчеркнул Евгений Гудов, руководитель проекта.

Инженеры работают над созданием таких роботов три года. Причем большая часть деталей умных механизмов делается непосредственно здесь же, в цехе при Планетарии 1.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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