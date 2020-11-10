В России завершилась программа льготного кредитования некрупного бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), действовавшая с 1 июня по 1 ноября. Ставка по новым займам составила всего два процента в год. При этом работодателям, сохранившим не менее 90 процентов штата, в следующем году спишут и основную сумму долга, и проценты.

Мера поддержки оказалась очень востребованной среди предпринимателей. А вот некоммерческие организации столкнулись со сложностями. Займами могли воспользоваться около 39 тысяч НКО, вошедшие в специальные реестры. Из них заявки подали две с половиной тысячи организаций, а одобрение получили 1,3 тысячи представителей некоммерческого сектора.

Лимит исчерпан

Эксперты поясняют: решения о выдаче льготных кредитов принимают не органы власти, а финансовые учреждения. С одной стороны, многие общественники, не привыкшие пользоваться кредитами, не стали обращаться в банки. С другой стороны, финансисты, не имеющие опыта взаимодействия с НКО, нередко кредитовали их по остаточному принципу.

- Мы подали заявки в несколько банков вскоре после старта программы, - рассказывает председатель Калининградской региональной детско-молодежной общественной организации инвалидов "Мария" Зоя Кочеткова. - Везде получили отказы. Официальная причина - выбран лимит средств в рамках кредитной программы. Но это странно, ведь мы были одними из первых заявителей в регионе. Неофициально в некоторых банках нам пояснили: у них нет механизма оценки платежеспособности НКО. Хотя у нашей организации длинная прозрачная финансовая история: мы четыре раза становились победителями конкурса Фонда президентских грантов, получаем финансирование из бюджета как поставщики социальных услуг, оказываем платные услуги (такая возможность прописана в уставе). Мы даже провели небольшой опрос среди других калининградских НКО: никто из знакомых общественников, а их десятки, не получил льготного кредита. Многие, как и мы, столкнулись с отказами, другие, узнав, как обстоят дела, не стали тратить время на сбор документов.

Глава Калининградской общественной организации инвалидов "Ковчег" Роман Аранин является также социальным предпринимателем - руководит фабрикой по производству инвалидных колясок. Заявку фабрики на льготный заем одобрили оперативно. А вот "Ковчег" получил отказ в нескольких банках - лимит средств в рамках кредитной программы якобы уже был выбран.

- После детальных расчетов выяснилось, что для фабрики льготный кредит не выгоден, от него пришлось отказаться, - отмечает Роман Аранин. - Он выдается из расчета один минимальный размер оплаты труда на одного сотрудника в месяц. А наша фабрика открылась осенью, летом на предприятии был трудоустроен только один человек. Деньги, которые мы могли получить на одного работника, не превысили бы расходы на обслуживание отдельного банковского счета. Зато общественная организация инвалидов, в которой работает 18 человек, в кредите была весьма заинтересована. Мы планируем сохранить сто процентов штата, поэтому НКО, если бы она все же получила заем, могла бы рассчитывать в следующем году на списание долга.

Малый бизнес - отдельно, НКО - отдельно

Важно отметить, что калининградский "Ковчег" на фоне других представителей некоммерческого сектора выглядит "богачом". У него есть в собственности автобус, на котором люди с инвалидностью путешествуют по области, средства реабилитации. По словам Романа Аранина, общественных организаций инвалидов, владеющих залоговым имуществом, по всей стране едва ли наберется несколько десятков. Если "богатой" НКО не одобрили кредит даже при наличии залога, какого ответа от банка ждать общественникам, которые в графе "имущество" могут указать разве что квартиру учредителя?

В некоторых банках пояснили: у них нет механизма оценки платежеспособности НКО

- На мой взгляд, некоммерческому сектору требуются отдельные кредитные программы, не пересекающиеся с преференциями для малого бизнеса, - продолжает Роман Аранин. - На региональном уровне это могут быть льготные беззалоговые займы по линии местных центров поддержки предпринимательства. Подобные кредиты существуют и сейчас, но их максимальный размер не превышает 300 тысяч рублей. Предлагаю увеличить планку для некрупных общественников, которые только-только начинают работать на некоммерческом рынке, до миллиона рублей. Если же говорить об опытных НКО, следует отказаться от 50-процентного дисконтирования залогового имущества для льготных кредитов. Что касается федеральных мер поддержки, социально ориентированным НКО также требуется отдельная льготная кредитная программа, в рамках которой решение о выдаче займов должны принимать не банки, а государственные структуры. Кроме того, необходимо предоставить общественникам, работающим в социальных сферах, отдельные, не связанные с малым бизнесом преференции на бюджетных торгах. Все эти вливания будут оправданными. Если НКО, которые добровольно и безвозмездно выполняют функции государственных учреждений, уйдут с рынка социальных услуг, государству придется потратить куда больше денег на заполнение опустевших ниш.

Единый реестр

Зоя Кочеткова разделяет позицию Романа Аранина. Кроме того, для социально ориентированных НКО будет актуальной помощь, связанная с ремонтом помещений, полагает общественница. Разрабатывать дополнительные инструменты поддержки не требуется - достаточно включить объекты некоммерческих поставщиков социальных услуг в нацпроекты.

- Наша организация получила в безвозмездное пользование три здания, - поясняет Зоя Кочеткова. - В одном из них в поселке Олехово Озерского района располагается социально-реабилитационный центр для инвалидов. В здании есть спортзал, в котором мы бы с удовольствием проводили уроки лечебной физкультуры, спортивные мероприятия. Но спортзал нуждается в ремонте, денег на который у нашей организации нет. В рамках нацпроекта "Демография" активно строятся ФОКи, так почему бы спортзал не отремонтировать в рамках этого же нацпроекта? Еще в одном здании, нуждающемся в ремонте, мы хотим открыть центр сопровождаемого проживания молодых людей с ментальной инвалидностью. Чем не объект нацпроекта "Образование"? В третьем здании, в котором сейчас располагаются наши творческие мастерские и студии, группы развития и дневного пребывания, мы сделали ремонт самостоятельно. Вложили несколько миллионов рублей, полностью заменили коммуникации, крышу, окна, двери, обновили фасад. Здание находится у организации в бессрочном безвозмездном пользовании, но было бы замечательно, если бы оно стало имуществом НКО.?Это уже муниципальная мера поддержки, которая актуальна и для нас, и для наших коллег.

Еще один важный момент связан с включением общественников в число получателей льгот. Сейчас в стране создается единый реестр социально ориентированных НКО, которые смогут претендовать на господдержку. Новый перечень объединит участников всех старых реестров, существующих в РФ. Это получатели президентских грантов, региональных и муниципальных субсидий, исполнители общественно-полезных услуг, поставщики социальных услуг, благотворительные организации, которые сдавали отчеты в Минюст за последние два года, а также образовательные и религиозные НКО.

- Мы разработали дополнительные критерии включения в единый реестр, - комментирует ситуацию председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова. - Считаем, что небольшие организации, которые ранее не получали никакой господдержки, тоже могут претендовать на такие меры. Региональные палаты прислали нам списки НКО, которые они выявили и которые могут быть включены в единый реестр.