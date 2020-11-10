Пропускная способность железнодорожной инфраструктуры в Заполярье вырастет

Планы по расширению пропускной способности железной дороги в Мурманской области обретают реальные очертания. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам октябрьского визита в Заполярье поручил Минтрансу, Минвостокразвития совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, правительством Мурманской области, РЖД и Государственной транспортной лизинговой компанией до 10 декабря подготовить предложения по реализации проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла".

В частности, поставлена задача увеличить провозную и пропускную способность железнодорожной инфраструктуры к 2035 году до 100 миллионов тонн грузов в год, а также синхронизировать эту работу со сроками завершения строительства угольного терминала мощностью 18 миллионов тон в год.

Это позволит расширить "бутылочное горлышко" на железнодорожных подходах к Мурманскому транспортному узлу, провозная способность которых на данный момент составляет около 20-25 миллионов тонн в год, отмечают в своей статье специалисты Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения РАН Анатолий Киселенко, Петр Малащук и Евгений Сундуков. "РГ" уже сообщала о том, что провозная способность направления Волховстрой - Беломорск - Мурманск на участке Петрозаводск - Мурманск практически исчерпана. Данный факт был очевиден еще более десяти лет назад, когда Мурманский транспортный узел только проектировался. Сегодня Мурманскую область связывает с "большой землей" однопутная железная дорога, хотя проект "Комплексное развитие МТУ" предполагает, что весь участок от Волховстроя до Мурманска должен был стать двухпутным.

- Арктике нужно развивать перевалочные хабы, один из которых намерены создать в Мурманске, - подчеркивают специалисты Мурманского государственного технического университета Ярослав Большаков и Виталий Фридкин. - Пропускные возможности железной дороги не позволяют привлекать в Мурманский порт новые крупные грузопотоки. Сам же порт Мурманск из-за его угольной специализации не может полноценно развивать другие направления до строительства нового угольного терминала на западном берегу Кольского залива.

Представители РЖД подтверждают: железнодорожная составляющая Мурманского транспортного узла действительно требует серьезного укрепления, причем в первую очередь - на дальних подходах. По словам начальника Октябрьской железной дороги Владимира Голоскокова, проект по "расшивке" участка Волховстрой - Мурманск практически готов к реализации. В его рамках предполагается строительство вторых главных путей на лимитирующих перегонах блокпост 1340 километр - Лапландия и Лапландия - Пулозеро, второго пути на участке Нефелиновые Пески - Хибины.

Пропускные возможности железной дороги не позволяют привлекать в Мурманский порт новые крупные грузопотоки

Также предстоит удлинить приемо-отправочные пути станций Тайбола, Кандалакша, Кемь, Нигозеро, Чупа. Всего предполагается построить вторые пути на семи участках, реконструировать 12 станций и восстановить один разъезд.

Кроме того, институт "Ленгипротранс" приступил к инженерным изысканиям и предпроектным проработкам по строительству новой сортировочной станции в Мурманском железнодорожном узле, которую предполагается разместить вблизи существующей станции Шонгуй.