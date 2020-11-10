Пропускная способность железнодорожной инфраструктуры в Заполярье вырастет

Новости

Ученые создали дешевый прибор для диагностики болезней печени 17:52
Премьер Беларуси отметил рост денежных доходов населения 17:49
Умер актер из "Зоны" и "Адвоката" Александр Лукаш 17:23
Студенты строительных вузов смогут попасть в управленческую команду Минстроя 17:10
Ростех создал первый самолет МС-21-310 с российскими двигателями 16:48
"Спартак" сыграет с "Динамо" в 1/8 финала Кубка России по футболу 16:08
На западе Москвы на шоссе упала плита 15:57
Алкоголь и снотворное: результаты вскрытия тела дочери актера Конкина 15:55
Создатели "Мстителей" снимут ремейк вьетнамского боевика с Прэттом 15:41
Саммит ШОС одобрил Московскую декларацию 15:31
Захарова: Глава МИД Азербайджана вновь принес извинения за сбитый вертолет 15:23
Беглов предупредил о новых ограничениях из-за роста числа заболевших 15:15
Джерард Батлер вернется в четвертой части "Падения" 15:08
Организациям Москвы рекомендовано ввести QR-коды 14:59
В Сингапур будут пускать только при наличии отрицательного теста на COVID-19 14:57
В Московском зоопарке родился второй за год детеныш львинохвостой макаки 14:52
Экс-главу Выборгского района Ленобласти обвинили в похищении людей 14:44
В Москве проведение выставок и лекций переводят в онлайн 14:39
В Москве из-за коронавируса закрываются детские центры 14:39
Жителя Казани лишили прав за езду на самокате в нетрезвом виде 14:29
Туризм в Москве потерял 270 млрд рублей 14:20
Столица сэкономила на покупке зимнего реагента 14:18
Москвичи погасили долги, накопленные за пандемию 14:07
В России запущен портал-навигатор по нацпроектам 14:01
Вышел трейлер комедии Hulu с Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
10.11.2020 17:25

Дайте дорогу

Пропускная способность железнодорожной инфраструктуры в Заполярье вырастет
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 252(8306)
Планы по расширению пропускной способности железной дороги в Мурманской области обретают реальные очертания. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам октябрьского визита в Заполярье поручил Минтрансу, Минвостокразвития совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, правительством Мурманской области, РЖД и Государственной транспортной лизинговой компанией до 10 декабря подготовить предложения по реализации проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В частности, поставлена задача увеличить провозную и пропускную способность железнодорожной инфраструктуры к 2035 году до 100 миллионов тонн грузов в год, а также синхронизировать эту работу со сроками завершения строительства угольного терминала мощностью 18 миллионов тон в год.

Фото: Пресс-служба Мурманского морского рыбного порта
В Мурманск пришел новейший рыболовный траулер

Это позволит расширить "бутылочное горлышко" на железнодорожных подходах к Мурманскому транспортному узлу, провозная способность которых на данный момент составляет около 20-25 миллионов тонн в год, отмечают в своей статье специалисты Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения РАН Анатолий Киселенко, Петр Малащук и Евгений Сундуков. "РГ" уже сообщала о том, что провозная способность направления Волховстрой - Беломорск - Мурманск на участке Петрозаводск - Мурманск практически исчерпана. Данный факт был очевиден еще более десяти лет назад, когда Мурманский транспортный узел только проектировался. Сегодня Мурманскую область связывает с "большой землей" однопутная железная дорога, хотя проект "Комплексное развитие МТУ" предполагает, что весь участок от Волховстроя до Мурманска должен был стать двухпутным.

- Арктике нужно развивать перевалочные хабы, один из которых намерены создать в Мурманске, - подчеркивают специалисты Мурманского государственного технического университета Ярослав Большаков и Виталий Фридкин. - Пропускные возможности железной дороги не позволяют привлекать в Мурманский порт новые крупные грузопотоки. Сам же порт Мурманск из-за его угольной специализации не может полноценно развивать другие направления до строительства нового угольного терминала на западном берегу Кольского залива.

Представители РЖД подтверждают: железнодорожная составляющая Мурманского транспортного узла действительно требует серьезного укрепления, причем в первую очередь - на дальних подходах. По словам начальника Октябрьской железной дороги Владимира Голоскокова, проект по "расшивке" участка Волховстрой - Мурманск практически готов к реализации. В его рамках предполагается строительство вторых главных путей на лимитирующих перегонах блокпост 1340 километр - Лапландия и Лапландия - Пулозеро, второго пути на участке Нефелиновые Пески - Хибины.

Пропускные возможности железной дороги не позволяют привлекать в Мурманский порт новые крупные грузопотоки

Также предстоит удлинить приемо-отправочные пути станций Тайбола, Кандалакша, Кемь, Нигозеро, Чупа. Всего предполагается построить вторые пути на семи участках, реконструировать 12 станций и восстановить один разъезд.

Кроме того, институт "Ленгипротранс" приступил к инженерным изысканиям и предпроектным проработкам по строительству новой сортировочной станции в Мурманском железнодорожном узле, которую предполагается разместить вблизи существующей станции Шонгуй.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

Главное сегодня

Интервью председателя СК РФ Александра Бастрыкина "РГ". Главное
О чем договорились президенты России, Армении и Азербайджана. Главное
Депутаты одобрили во II чтении рост ставки НДФЛ на доходы более 5 млн
ЦБ рекомендовал установить лимиты на снятие наличных в кассах магазинов
За сутки в России подтверждено 20 977 случаев COVID-19 в 85 регионах