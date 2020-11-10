В Мурманске начала занятия первая группа студентов-дорожников

В Мурманской области впервые началась подготовка специалистов по новой образовательной программе "Автомобильные дороги". Им предстоит учиться чуть более четырех лет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Необходимость в региональных дорожных кадрах возникла благодаря проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в рамках которого увеличивается объем ремонтных работ на дорогах региона .

- Без высококвалифицированного кадрового обеспечения отрасли дорожного строительства невозможно качественно улучшить жизнь северян и реализовывать такие крупные инфраструктурные проекты, как реконструкция знаковой дороги в село Териберку и обеспечивать исполнение нацпроекта, - подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин.

Будущих дорожников готовит Мурманский государственный технический университет. В ноябре планируется подписание трехстороннего соглашения между правительством региона, университетом и ведущим российским транспортным вузом РУТ (МИИТ).