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10.11.2020 13:27
Рубрика: Общество

В Мурманске начала занятия первая группа студентов-дорожников

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Мурманской области впервые началась подготовка специалистов по новой образовательной программе "Автомобильные дороги". Им предстоит учиться чуть более четырех лет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: Пресс-служба правительства Приморского края
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Необходимость в региональных дорожных кадрах возникла благодаря проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в рамках которого увеличивается объем ремонтных работ на дорогах региона .

- Без высококвалифицированного кадрового обеспечения отрасли дорожного строительства невозможно качественно улучшить жизнь северян и реализовывать такие крупные инфраструктурные проекты, как реконструкция знаковой дороги в село Териберку и обеспечивать исполнение нацпроекта, - подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин.

Будущих дорожников готовит Мурманский государственный технический университет. В ноябре планируется подписание трехстороннего соглашения между правительством региона, университетом и ведущим российским транспортным вузом РУТ (МИИТ).

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск

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