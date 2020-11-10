В Воркуте поклонников АУЕ арестовали за жестокое избиение знакомого

Воркутинский городской суд избрал меру пресечения трем молодым людям, которые на днях жестоко избили своего приятеля на вечеринке в квартире и сняли экзекуцию на видео.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Коми, на два месяца под стражу заключены два участника избиения, одному 16 лет, второму - 21 год. Оба они ранее уже имели судимости.

Третьему нападавшему, которому всего 15 лет, суд определил меру пресечения в виде домашнего ареста. К слову, этого юношу тоже сложно назвать пай-мальчиком, он состоит на учете в полиции.

Это избиение широко обсуждается в Воркуте. На кадрах видно, что 18-летний парень сидит на стуле в квартире, тут на него бросаются трое знакомых и начинают пинать его ногами по телу и по голове. Сейчас пострадавший находится в больнице. Когда запись была выложена в сеть, авторы ролика сопроводили ее надписью "АУЕ", что является аббревиатурой субкультуры, которая признана экстремистской и запрещена в России.