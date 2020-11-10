Страхование посевов остается мало популярным у аграриев Крыма. Однако среди сельхозпроизводителей полуострова становится все больше желающих обезопасить себя и свой бизнес. Не исключено, что уже в будущем году фермерам Крыма предложат специальные страховые продукты, разработанные с учетом их пожеланий.

Несмотря на растущую бюджетную поддержку агрострахования (финансирование из республиканского бюджета увеличилось за пять лет с двух до десяти миллионов рублей), страхование посевов озимых в Крыму остается на стабильно низком уровне, менее четырех процентов. Традиционно такой невысокий показатель объясняется отсутствием на полуострове филиалов страховых компаний и недоверием аграриев к этому виду бизнеса. Среди фермеров бытует мнение, что добиться выплаты можно только через суд, хотя практика этот тезис уверенно опровергает. По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), за последние девять лет с момента вступления в силу нынешней редакции 260-ФЗ "О господдержке в сфере сельхозстрахования" от аграриев страны поступило только 32 жалобы на действия профильных компаний. За этот период ассоциация зафиксировала 8453 страховых случая. С 2012 года в России из общего числа договоров было только 1,5 процента отказов в выплате и всего 404 завершенных судебных разбирательства. Статистика подтверждает, что скупость страховщиков на самом деле не более чем миф. Тем не менее факт остается фактом, и картина в Крыму существенно не меняется на протяжении последних шести лет.

- Сегодня у нас застраховано 19 тысяч гектаров и 18 тысяч условных голов сельскохозяйственных животных, - рассказала заместитель министра сельского хозяйства Крыма Алиме Заретдинова. - Мы знакомились со страховым продуктом, разработанным для Краснодарского края, и представили его своим производителям. Они сделали ряд замечаний и предложений. Думаю, стоит рассмотреть возможность создания специального страхового продукта для садоводов Крыма, ведь на полуострове самая большая в России площадь садов, застрахованных на случай гибели урожая.

Это связано с тем, что новые плантации закладываются в основном с использованием заемных средств, и страхование является обязательным условием банков. Однако даже в этом достаточно популярном сегменте агрострахования в Крыму есть много подводных камней, о которых сельхозпроизводители не всегда знают. Например, законодательство позволяет отдельно страховать урожай и посадки деревьев. Град, заморозки или иное стихийное бедствие могут погубить или существенно уменьшить урожай, но не навредить растениям. Если же предметом страхования были сами многолетние насаждения, а не их урожай, компания на законных основаниях может отказать в выплатах.

А как быть, если на посадки или посевы обрушились сразу несколько стихийных бедствий, как это часто бывает в Крыму? Засуха сменилась весенними заморозками, а в мае выпал град. Каким будет в этом случае размер выплаты?

- Все зависит от того, какие правила предусмотрены договором. Если застраховались по мультирисковой программе, то, сколько бы катаклизмов ни произошло, это не повлияет на размер выплаты, - поясняет исполнительный директор НСА Мухарбий Борануков. - Но если вы застрахованы только от засухи, а кроме нее случились заморозки либо град, то оплачиваемый убыток будет снижен на долю, приходящуюся на событие, риск которого не был застрахован.

По этой причине специалисты рекомендуют брать полный пакет, а стоимость регулировать за счет применения франшизы. Сегодня в Крыму договоры страхования с господдержкой можно заключить у агентов - членов НСА. По данным Минсельхоза, в агростраховании сейчас активно работают три компании: это "РСХБ-страхование", "Абсолют-страхование" и русское страховое общество "Евроинс".

- За возмещением страхового взноса к нам обратились 25 сельхозпроизводителей. Из них 19 - растениеводы, 6 - животноводы, - рассказал вице-премьер правительства Крыма - министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. - Растениеводство в республике застраховано на сумму субсидии 3,7 миллиона рублей, животноводство - на 1,4 миллиона.

В области страхования многолетних насаждений и животноводства для крымчан с учетом их пожеланий и специфики могут разработать отдельные предложения. В минсельхозе Крыма ожидают, что благодаря им в будущем году доля страхования в аграрном секторе экономики полуострова существенно возрастет.

Мнения

Алексей Майоров, глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию:

- Показатели экспорта сельхозпродукции в нашей стране сопоставимы с экспортом ВПК. Но мы сейчас похожи на поезд, идущий в гору. Нужно придать новый импульс этому движению, чтобы агроэкспорт вышел на 45 миллиардов долларов в год. Такую задачу перед нами ставит президент. А для этого необходимы инвестиции. Страхование должно обезопасить отрасль и привлечь инвесторов.

Корней Биждов, президент Национального союза агрострахования РФ:

- Основной задачей НСА в Южном федерально округе будет предложение особых программ для малых форм хозяйствования, а также садоводческих предприятий. Мы будем к этому стремиться в рамках действующего закона и с прицелом на готовящиеся его изменения. Отдельно будет уделено внимание работе с крымскими аграриями. Эту задачу НСА рассматривает в качестве приоритетной на ближайшее время. Будет уделено внимание страхованию животных и рисков садоводства - направления, к которым аграрии крымского региона демонстрируют интерес.