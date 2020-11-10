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10.11.2020 16:50
Рубрика: Происшествия

На Кубани 60-летняя женщина наняла киллера для убийства мужа

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани Красноармейский районный суд вынес приговор 60-летней местной жительнице, которую признали виновной в подготовке заказного убийства собственного мужа. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю и прокуратуре региона.

Фото: vk.com/suvoskr
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Следствием и судом установлено, что между супругами, которые проживали в Красноармейском районе Кубани, долгое время тлел конфликт. В конце концов 60-летняя женщина решила устранить своего мужа физически. Она обратилась к знакомому с просьбой подыскать киллера для убийства 52-летнего супруга. Причины такого решения, как сообщили правоохранители, женщина объяснила "сложными взаимоотношениями и общей усталостью от брака".

Однако собеседник, видя серьезность намерений женщины, хоть и согласился на словах выполнить ее просьбу и подыскать убийцу, на практике немедленно обратился в полицию. Сотрудникам МВД пришлось провести целую спецоперацию и инсценировать  правдоподобный приезд "киллера" из другого региона, а также убийство жертвы.

- Произошла встреча женщины с предполагаемым исполнителем преступления, в роли которого выступил оперативный сотрудник полиции, - рассказали в  пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - В ходе разговора женщина подтвердила свое желание лишить жизни супруга и заплатила в качестве аванса десять тысяч рублей. В дальнейшем было инсценировано убийство предполагаемой жертвы. В качестве доказательства "заказчице" были предоставлены фотографии убитого. Полагая, что супруг мертв, злоумышленница в соответствии с ранее достигнутой договоренностью передала исполнителю подписанный договор купли-продажи своего автомобиля ВАЗ-21120.

Но после этого женщину задержали. Ее супруг, конечно, оказался жив. На фотографиях он был просто залит специальной краской и театрально изображал труп.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани, приговором Красноармейского районного суда женщине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с последующим ограничением свободы сроком на один год. В настоящее время она уже отбывает наказание в колонии общего режима, а приговор вступил в законную силу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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