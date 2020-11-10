Опубликован предварительный календарь "Формулы-1" на 2021 год

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" объявило предварительный календарь на сезон 2021 года.

Планируется провести 22 или 23 этапа. Проблемы вызывает проведение Гран-при Вьетнама. В сезоне 2020 года гонка там была отменена из-за пандемии коронавируса, а затем местные организаторы отказались от этой идеи. Если найдется замена, то число гонок вырастет до 23.

По традиции открытие сезона состоится в Австралии 19-21 марта. Последний этап сезона - Гран-при Абу-Даби - пройдет 3-5 декабря 2021 года. В календаре сохранился и российский этап. Гран-при России в Сочи намечен на 24-26 сентября.

Стоит отметить, что в календаре есть и два Гран-при, которые дебютируют на чемпионате мира. Это гонка в Нидерландах - 3-5 сентября и в Саудовской Аравии - 26-28 ноября.